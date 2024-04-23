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陸跨境電商個資保護引疑慮 韓政府：不為其設置過渡期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
全球速賣通和Temu等大陸跨境電商平台大舉進入南韓消費市場，南韓個人資訊保護委員會副委員長崔壯赫表示，不會為其遵守南韓《個人資訊保護法》設置過渡期。（路透）
全球速賣通和Temu等大陸跨境電商平台大舉進入南韓消費市場，南韓個人資訊保護委員會副委員長崔壯赫表示，不會為其遵守南韓《個人資訊保護法》設置過渡期。（路透）

南韓個人資訊保護委員會副委員長崔壯赫22日表示，已向全球速賣通、Temu等進軍南韓市場的中國跨境電商平台明確表明，不會為其遵守南韓《個人資訊保護法》設置過渡期。

據《韓聯社》報導，崔壯赫近期在北京與多家中國網際網路企業舉行座談會，中國網際網路協會（ISC）和阿里巴巴、Temu、360集團、奇安信集團等十餘家中資企業參加座談會。

路透報導，韓國統計局資料顯示，韓國民眾從速賣通和Temu等中國跨境電商平台購買的產品比2023年增長121%，達到3.3兆韓元（合約新台幣780億元），佔其海外電子商務總購買總額的近一半。

香港《南華早報》報導，韓國政府自今年2月開啟調查跨國電商平台，檢查阿里巴巴、Temu等公司在個資處理、海外資金轉移和安全維護的措施上，是否符合韓國政府政策。

崔壯赫表示，外國企業進軍南韓市場，需要先花時間了解南韓的法律制度和體系，而中國大陸企業在快速布局南韓市場時忽視了這點。他明確表示，「委員會將考慮中國企業所面臨的處境，但無法為之設置過渡期。」

崔壯赫指出，委員會正對中國大陸主要跨境電商平臺的用戶資訊保護情況進行調查，有關調查有望在今年上半年結束。

個資 南韓 電商

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