中寮共破金三角3犯罪據點 250名電詐嫌犯移交大陸

中國大陸持續與周邊國家合作嚴打跨境詐騙犯罪。大陸公安部23日透露，大陸與寮國警方聯合打擊跨境犯罪再添新成果，近日，雙方攜手破獲三個位於寮國金三角經濟特區的犯罪據點，其中有250名實施跨國裸聊敲詐和電信網路詐騙的中國籍犯罪嫌疑人被移交給大陸警方。

大陸公安部刑偵局微博指出，為依法嚴厲打擊跨國裸聊敲詐、電信網路詐騙等違法犯罪，大陸公安機關與寮國警方持續進行國際警務執法合作，近日「成功搗毀三個位於寮國金三角經濟特區的犯罪窩點，逮捕250名中國籍違法犯罪嫌疑人。」

目前，相關人員及涉案物品均已透過雲南西雙版納邊境口岸順利移交陸方。大陸公安部稱，「這是兩國警方深入執法合作取得的另一個重要戰果，狠狠打擊了犯罪者的囂張氣焰。」

央視新聞報導，2022年11月，河南省周口市公安機關在偵辦一起裸聊敲詐案件過程中，發現以劉某等人為首的犯罪集團在緬甸、寮國境內組織人員設立窩點，針對中國公民實施跨境裸聊敲詐、電信網路詐騙等違法犯罪活動，涉案金額龐大。大陸公安部對此高度重視，立即組織涉案地公安機關順線深挖、深入研判，逐步查明該犯罪集團組織架構及犯罪窩點位置。

報導提到，在掌握相關犯罪事實與證據基礎上，大陸公安機關近日透過國際警務執法合作，將相關線索通報寮國警方。寮國警方迅速組織執法力量對金三角經濟特區內的犯罪窩點進行統一清查行動，抓獲目標犯罪嫌疑人160名、網路上在逃人員90名，繳獲犯案手機990餘部、電腦270餘台。目前，公安部已部署河南、浙江、雲南、貴州等地公安機關將犯罪嫌疑人有序押回，全力進行案件偵辦工作。

大陸公安部強調，未來將進一步加強打擊力度，不斷強化國際執法合作，重拳出擊、多措並舉，堅決遏制跨境裸聊敲詐、電信網絡詐騙等犯罪的高發態勢，切實維護人民群眾財產安全和合法權益。

大陸外交部長王毅本月3日才在廣西與寮國黨中央政治局委員、副總理兼外長沙倫賽舉行會談。會中，雙方強調將合力打擊跨境犯罪，堅決遏止賭博、電詐等違法活動。