陸間諜案再一起 英2公民涉間諜活動遭起訴

繼3名德國人22日涉嫌為中國情報部門擔當間諜被捕，2名英國人也因涉嫌向中國提供可能對國家有用的資訊，被指控從事間諜活動，倫敦警方22日正式對兩人起訴。此案件涉及中英兩國的敏感關係而備受關注，中方面對這項指控進行強烈反駁。

倫敦警察局反恐指揮部調查指出，牛津郡學者貝里（Christopher Berry）和倫敦前國會研究員卡什（Christopher Cash），被指控違反英國《官方機密法令》（Official Secrets Act），非法向「敵國」提供資訊。

32歲的貝里被指控在2021年12月28日至2023年2月3日，出於有損國家安全利益的目的，獲取、收集、記錄、公布和傳播對「敵國」有用的物品、筆記、文件及資訊。

以同樣罪名指控的29歲的卡什，違法時間為2022年1月20日至2023年2月3日。卡什曾是保守黨安全事務國務大臣圖根達特（Tom Tugendhat）創立的「中國研究小組」（China Research Group）前研究員。

報告指出，卡什曾多次聯繫流亡英國的香港民運人士，包括英國港僑協會（Hongkongers in Britain）創始人鄭文傑。鄭文傑告訴美國之音，「我相信這個案子只是冰山一角，我曾多次被疑似中國的特務跟蹤，也接觸過親中政治官員，他們都企圖想從我這邊得到香港庇護者的資料。」

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）引述報告，卡什在中國工作時被招攬，回到英國後滲透對北京有用的政治網絡。卡什通過律師發表聲明表示，「我至今的工作都是嘗試教育其他人認識中國共產黨帶來的挑戰及威脅。針對我的誇張報導和指控有違我的理念。」

曾經雇傭卡什的下議院外交事務委員會主席卡恩斯（Alicia Kearns）去年回覆《美國之音》郵件採訪時表示，「我理解公眾關注這起事件，但我不會評論，因為有責任確保警方調查工作不會被影響。」

中國駐英國大使館發言人22日就此事回應稱，「使館去年9月已經根據報導作出回應。我願重申，所謂中方涉嫌『竊取英國情報』的說法完全是無中生有、惡意詆毀。我們敦促英方停止反華政治操弄，停止這種自導自演的政治鬧劇。」

據美國之音報導，貝里和卡什被捕至今已超過七個月，目前兩人已被保釋，預計將於4月26日在倫敦威斯敏斯特地方法院出庭。

香港自由委員會基金會（Committee for Freedom in Hong Kong Foundation）總監沙巴（Mark Sabah）認為，英國當局在兩人被捕的過去七個月期間，並沒有提升安全戒備和對民主人士的保護，「雖然民間和政府開始意識到威脅的存在，但民選官員對流亡者的安全狀況的關注仍未發生重大變化。」

該委員會工作工作人員張晞晴指出，「英國社會大眾其實都知道中國正試圖影響英國，但由於經濟上過度倚賴，當局並不想對中國紙扇過度強硬的態度。」

鄭文傑補充，希望通過這起案件向英國社會展示，警方關心中國對英國社會的滲透和對相關人士的騷擾，「我認為還有很多其他案件值得政府和民間給予更多關注。」