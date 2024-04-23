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三名德國人涉嫌為中國情報部門充當間諜被捕

聯合報／ 大陸中心／即時報導
德國以涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的罪名逮捕了三名德國人。（路透）
德國以涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的罪名逮捕了三名德國人。（路透）

據德國之聲中文網報導，德國聯邦總檢察院以涉嫌為中國情報機構從事間諜活動的罪名逮捕了三名德國人。這三人被控最晚自2022年6月起為中國情報部門工作，除向中國提供軍事技術情報，同時還違反了德國《對外貿易法》。

德國聯邦檢察院方面指出，嫌疑人被捕時正在就可能有助於擴大中國海軍戰鬥力的研究項目進行談判。

報導稱，其中被逮捕的一名男子可能為一名在中國生活的中國國家安全局的雇員擔任特工，在德國獲取可用於軍事用途的創新科技信息。

另兩名被捕者是一對夫妻，他們在杜塞爾多夫經營一家公司。這家公司被控扮演「與德國科學研究人員聯繫和合作的媒介」的角色。

《南德意志報》指出，這對夫妻通過他們經營的公司與德國一所大學簽訂了進行技術移轉的合作協議。作為該協議的一部分，他們為一家合同商準備了一份關於機械部件技術水平的研究報告，這些部件對於大功率船舶發動機（如作戰艦艇）的運行也非常重要。

報導指出，中國合同商的背後其實是中國情報部門的雇員。德國聯邦檢察院稱，該項目由中國國家機構資助。

對於這起事件，香港星島日報指出，中國駐德國大使館發言人堅決否認中方在德國從事間諜活動，並敦促德國停止利用間諜指控，對中國進行政治操弄和誹謗。

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