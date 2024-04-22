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中國外交部評東奧泳將藥檢陽性：報導虛假訊息不實

中央社／ 台北22日電

外媒日前報導，多名中國泳手參加東京奧運前藥檢呈陽性。中國外交部發言人汪文斌今天說，世界反興奮劑機構已作出明確回應，相關報導是虛假和訊息不實，中國一貫堅持對興奮劑問題零容忍。

環球時報報導，在今天中國外交部例行記者會上，有外媒記者提問，據報導，世界反禁藥組織（WADA）20日證實，中國參加2021年東京奧運會的游泳隊中，多名隊員在比賽前的藥檢呈陽性。中國官方媒體稱，相關報導是西方國家對中國的汙蔑抹黑，發言人對此有何回應？

中國外交部發言人汪文斌表示，世界反禁藥組織已作出明確回應，相關報導是虛假和訊息不實。

汪文斌表示，該事件於2021年經中國反興奮劑中心深入調查後，判定陽性是相關運動員在完全不知情下，攝入受汙染食物所致。「涉及的中國游泳運動員無過錯、無疏忽，不構成興奮劑違規。世界反禁藥組織審查後認可中國反興奮劑中心的調查結果」。

他又說，中國政府一貫堅持對興奮劑問題零容忍的堅定立場，嚴格遵守世界反興奮劑條例。

SwimSwam於20日報導，美國游泳選手接獲美國反禁藥組織（United States Anti-Doping Agency）人員通知，因為中國東奧女子800公尺自由式接力的其中一名泳手違反興奮劑規定，面臨金牌被褫奪。

SwimSwam當時引述澳洲「前鋒太陽報」（HeraldSun）報導，一份19日公布的報告指出，23名中國泳隊選手參加東奧前藥檢呈陽性反應，但照樣隨隊出賽。

紐約時報也於20日報導，指在2021年東京奧運會開幕前7個月，23名中國游泳運動員對同一種強效違禁藥物的檢測呈陽性，但仍然能夠參賽。

新華社20日表示，近日一些國外媒體報導，中國有多名游泳運動員在2021年被查出興奮劑陽性卻沒有受到處罰。世界反禁藥組織20日已表示，中國反興奮劑中心在事件發生後及時通報調查結果，並根據調查作出汙染造成陽性的結論，經過世界反禁藥組織詳盡審查後，認可這一結論，因此報導具有「誤導性和潛在誹謗性」。

報導指出，據了解，2021年1月在河北省石家莊市正定縣舉行的全國游泳爭霸賽中，中國反興奮劑中心實施了興奮劑檢查。結果顯示，有運動員的樣本呈極低濃度的陽性。

根據調查結果及相關規定，為保護運動員的合法權益，不按興奮劑違規處理且相關方未對案件提起上訴，處理結果不對外公布。

中國反興奮劑中心表示，對相關媒體的不當訊息保留採取適當法律行動的權利。

東京奧運 汪文斌 運動

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