岸田為靖國神社供奉祭品 陸外交部：已提嚴正交涉

日本靖國神社21日起舉行春季例大祭，首相岸田文雄按慣例供奉祭品不參拜。對此，中國大陸外交部發言人汪文斌22日表示，中方堅決反對日方有關靖國神社的消極動向，大陸外交部和駐日本使館已分別向日方提出嚴正交涉。

汪文斌說，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有對那場侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。

他說，中方堅決反對日方有關靖國神社的消極動向，中國外交部和中國駐日本使館已分別向日方提出嚴正交涉。

汪文斌稱，中方敦促日方切實信守「正視並反省侵略歷史」的表態和承諾，徹底和軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

前一日，中國駐日本使館也就此事發表發言人「答記者問」說，日方此舉褻瀆歷史正義，傷害受害國民眾感情，中方對此堅決反對。

另據路透報導，南韓外交部也表示，就日本政界高層再度向靖國神社供奉祭品，或赴神社參拜深表失望和遺憾，敦促日本正視歷史，展現謙卑反省和真誠悔悟，這才是兩國改善關係的重要基礎。