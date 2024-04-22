陸外交部宣布 美國務卿布林肯24至26日訪華

中國大陸外交部22日正式宣布，應大陸外長王毅邀請，美國國務卿布林肯將於4月24日至26日訪華。在此之前，金融時報報導稱，布林肯將警告大陸，停止向俄羅斯提供武器相關技術，但中共鷹派黨媒《環球時報》社評也喊話，美方應當把姿態放低一點，體現誠意。

據大陸外交部網站，大陸外交部發言人汪文斌宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，美國國務卿布林肯將於4月24日至26日訪華。

這是布林肯作為美國國務卿，繼去年6月後第二次訪問中國大陸，也是美國財政部長葉倫後，今年第二位訪問中國大陸的美國高官。

美國國務院日前已宣布，布林肯將於24到26日訪問上海和北京，與王毅等官員會談，討論包括台海、南海、俄烏、中東等雙邊、區域和全球問題。

值得注意的是，在布林肯此行前，《環球時報》社評稱，西方不少輿論強化並突出了布林肯訪華的「施壓」目的，包括警告大陸不要「幫助俄羅斯」、避免在台海問題上「挑釁」等。

環時指稱，想提前給美方打一打「預防針」，千萬不要抱著任何「壓服中國」的心理進行此訪，美方應當把姿態放低一點，對中國大陸表現出充分的尊重，體現自己的誠意。

另，中國大陸駐美國大使謝鋒於當地時間20日在哈佛大學甘迺迪學院發表演講時，也喊話中美存在分歧不可怕，關鍵是要管控好分歧，特別是尊重對方核心利益和重大關切，強調台灣問題是中美關係最重要、最敏感的問題。