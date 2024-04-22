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美眾議院通過不賣就禁 外媒：TikTok擬走法律戰

中央社／ 台北22日電
短影音平台TikTok。（美聯社）
短影音平台TikTok。（美聯社）

美國聯邦眾議院近日通過立法計畫，強制短影音平台TikTok（抖音國際版）脫離中國母公司字節跳動否則就禁。外媒報導，情勢尚需觀察，因TikTok表態，很可能要求美國法院阻止這項法律實施。

綜合路透社及美聯社報導，美國聯邦眾議院當地時間4月20日通過美國總統拜登政府視為當務之急的一系列外援法案中，除向烏克蘭、以色列及包括台灣在內的印太國家，提供總額約953億美元的安全援助外，另受矚目的是要求TikTok母公司出售產權。

有關TikTok的議案條款規定，如果字節跳動中國不能在一年內出售或與該平台剝離，就將禁止應用程式商店提供TikTok。

將TikTok納入更廣泛的外援法案，雖然可能將潛在禁止的時間表納入快車道。不過，對這項法案的法律挑戰有可能將這項期限進一步延長。

因為TikTok已經表態，如果這項法案完成立法，很可能要求美國法院阻止這項法律的實施，聲稱這項法律剝奪了1億7千萬美國用戶基於美國憲法第一修正案賦予他們的權利。

TikTok在聲明中宣稱，眾議院使用重要海外和人道援助的掩護再度強行通過一個禁止議案，會踐踏1億7千萬美國人的言論自由權利，這是很不幸的。

TikTok執行長周受資3月曾聲稱，「我們不會停止為你們而戰而吶喊，將繼續竭盡全力，包括行使我們的法律權利，來保護這個我們與你們共同打造的奇妙的平台」。

美聯社指出，將TikTok相關的議案送入立法快車道並不尋常，因為針對的僅僅是一家公司，而且國會幾十年來從不插手對科技的監管。但封鎖TikTok的呼聲卻受到美國國會議員的普遍共鳴與回應，這反映了美國國會議員對中國的擔憂有多麼的深刻與廣泛。

路透社訪問民主黨籍美國眾議員肯納（RoKhanna），他表示禁止TikTok可能無法抵禦司法挑戰，因為有美國憲法對言論自由的保護。

TikTok強力否認有關它是中國政府一個工具的指控，並且強調它從未與中國當局分享過美國用戶的資料和數據。公司可能認為，它對美國國會的立法作出法律挑戰也許不是完全沒有勝算。

TikTok 美國 議員

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