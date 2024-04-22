西太平洋海軍論壇 中方：海洋不是炮艦外交競技場

中國今天舉行第19屆西太平洋海軍論壇年會。中共中央軍委副主席、中央政治局委員張又俠在致詞時不點名批評美方，海洋不應是各國推行炮艦外交的競技場，在海上搞圍堵遏制只會讓世界陷入動盪。

美菲今天開始舉行一年一度的「肩並肩」軍演，張又俠今天出席第19屆西太平洋海軍論壇年會時做上述表示。

他在致詞時多處不指名的批評美方。他說，應當要堅決摒棄冷戰思維，強權政治也不得人心。追求絕對安全，部署零和博弈，熱衷拉幫結派，尤其在海上搞圍堵遏制、島鏈封鎖，只會讓世界陷入撕裂動盪旋渦。

張又俠指出，中國人民崇尚和平，無意跟任何國家打冷戰熱戰，但領土主權不容侵犯，核心利益不容挑戰。

張又俠表示，「我們不惹事，也絕不怕事」，中國軍隊將堅決捍衛祖國統一和國家利益。

張又俠也說，不斷激化新舊矛盾，惡化安全形勢。衝突方應保持理智、理性克制，其他方也不應渲染對抗，拱火澆油，應共同為局勢降溫創造條件。

張又俠指出，太平洋足夠大，完全容得下太平洋各國。海洋不應是各國炫耀武力，推行炮艦外交的競技場，而應成為大家和平共處，增進共同利益的大舞台。

張又俠聲稱，中國一貫堅持與直接當事國友好協商解決海上爭端，但不容許善意被濫用、不接受國際法被歪曲，對蓄意侵權將依法正當維權，對無理挑釁將堅決據理反制。

美方今年安排美國太平洋艦隊司令柯勒（StephenKoehler）；而菲律賓雖同為西太平洋海軍論壇成員國，但今年未派代表與會。