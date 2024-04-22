美軍上將在旁..張又俠：搞島鏈封鎖只會讓世界撕裂動盪

第19屆西太平洋海軍論壇開幕式22日上午在青島海天大酒店進行，共軍作為主辦方，除了有海軍司令員胡中明擔任大會主席外，中共軍委副主席張又俠更親自出席致詞，他當著美國海軍上將的面，強調海洋不是砲艦外交的競技場，在海上搞圍堵遏制、島鏈封鎖，只會讓世界陷入撕裂動盪的漩渦。

今年論壇有29國派代表團參加，人數約為200人左右，包含俄羅斯海軍司令莫伊席夫（Alexander Moiseev）、美軍太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）、南韓海軍參謀總長梁龍模、法國海軍聯合參謀長沃茹爾（Nicolas Vaujour）、英國第一海務大臣凱伊（Ben Key）等多位上將也都出席。本報記者初步統計共有14位上將參會。

主辦方中共軍隊有3位上將張又俠、胡中明、袁華智、中將李漢軍、少將6位李偉、邱文生、熊照元、李斌、王晉、周志國、以及多位大校軍官出席。規模與層級堪稱最為龐大，但海軍出身的大陸防長董軍並未現身。

開幕前，張又俠先與各國海軍代表合影，隨後在開幕式致詞時援引中共軍委主席習近平說法指，「太平洋夠大，完全容得下太平洋各國」，海洋不應是各國炫耀武力、推行砲艦外交的競技場。

他指出現在陣營對抗猶在，「應堅決摒棄摒棄冷戰思維，強權政治不得人心，分裂對抗沒有出路，打新冷戰註定失敗，追求絕對安全，部署零和博弈，熱衷拉派拉幫結派，尤其在海上搞圍堵遏制、島鏈封鎖，只會讓世界陷入撕裂動盪的漩渦」。他呼籲應充分照顧各國的安全關切和合理利益，防止冷戰陰霾再次籠罩海洋。

張又俠指出，「中國人民崇尚和平，無意跟任何國家打冷戰熱戰，但領土主權不容侵犯，核心利益不容挑戰。我們不惹事也絕不怕事。中國軍隊將堅決捍衛祖國統一和國和國家利益」。

就世界局勢，他還提到當前戰火還在持續，不斷激發新舊矛盾，惡化安全形勢，製造更多民生和人道災難，「要看到，有矛盾並不可怕，鼓吹極限施壓，奉行邊緣政策，迷信以暴制暴才是真正的禍根，亂源衝突方應保持理性克制，其他方也不應渲染對抗，拱火澆油，甚至以戰牟利」。

對於近期海洋爭端上升，張又俠提到，關鍵是找到正確化解之道，「現實一再表示，蓄意挑起爭端、事端，刻意製造緊張，為一己之私到處使絆子，終將害人害己」。他呼籲應加強溝通，增進理解，求同存異，找到各方訴求的最大公約數，

張又俠還指，大陸一貫堅持直接當事人友好協商解決海上爭議，但不允許善意被濫用，不接受國際法被歪曲，對蓄意侵權將依法正當維權，對無理挑釁將堅決據理反制。他並警告，海洋安全攸關各方，「海洋事務需要大家商量著辦，合則用，不合則棄的雙重標準要不得，把一己之欲強加於人更是行不通」。

張又俠一番致詞，時值年度美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演開啟之際，話裡話外明顯對美國發聲。至於美軍太平洋艦隊司令柯勒則在簡短自我介紹環節中表示，「非常感謝胡中明上將與中國海軍做出的諸多努力，讓這次年會籌辦的如此之好，這是一個非常重要的平台，能夠在高層海軍之間進行交流與合作」。

今日論壇議程包含回顧18屆論壇年會、2023年祕魯工作組會、2024年南京工作組會、聽取論壇框架下交流情況匯報、審議表決論壇「章程」、「海上意外相遇規則3.0版」、「災害響應指南」更新情況、成立「西太平洋海軍論壇無人系統議題研究工作組並由中國海軍擔任協調國」，此外還有審議表決荷蘭的觀察員國申請案等。23日上午有高層研討會並舉辦閉幕式。