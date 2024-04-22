菲律賓 沒有參加西太平洋海軍論壇
同為西太平洋海軍論壇成員國的菲律賓今年沒有派代表赴中國參會。中國海軍研究院大校梁巍今天受訪說，中國是這次論壇主辦國，並向所有成員國與觀察員國發出邀請，不清楚菲律賓沒有來參會的原因。
菲律賓與中國在南海爭端持續。同時，今天美菲舉辦了史上最大規模的肩並肩軍演。
今天在中國青島舉行的第19屆西太平洋海軍論壇年會，菲律賓沒有派代表與會。梁巍接受媒體採訪時指出，據他了解，中國海軍作為本屆論壇的主辦國，向所有論壇成員國與觀察員國都發出了邀請，「我們並不清楚沒有來參會的具體原因」。
梁巍說，相信在參會的成員國與觀察員國共同的努力下，本屆年會一定會為增進海上安全合作，增進成員國與觀察員國的相互理解與信任，注入很多正能量與成果。
中菲在南海爭端持續，並且日益升溫。法新社報導指出，一年一度的美菲「肩並肩」（Balikatan）軍演將集中在菲律賓北部和西部舉行，地點靠近南海和台灣的潛在衝突熱點。此次演習將持續到5月10日。
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