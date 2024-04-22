謝鋒對話艾利森：既知危險，為何還要往「修昔底德陷阱」跳？

中國駐美國大使謝鋒日前應邀與哈佛大學甘迺迪學院首任院長艾利森舉行「爐邊談話」時表示，「既然大家已經意識到『修昔底德陷阱』極端危險，為什麼還楞要往裡跳？」

謝鋒表示，中方始終認為「修昔底德陷阱」並非必然，願與美方相向而行，按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，推動中美關係健康、穩定、可持續發展，共同跨越「修昔底德陷阱」。

艾利森是美國知名政治學者及國際關係理論家，他所提出的「修昔底德陷阱」過去幾年廣為人知，並不時被套用在美中關係未來前景的預測。

根據中國駐美國大使館官網發布的消息，謝鋒本月19日與艾利森對話時指出，中美關係已成為世界上最重要的雙邊關係，同時也正面臨前所未有的嚴峻挑戰。青年一代能否像父輩一樣，繼續享受持續近80年的和平與發展紅利，很大程度上取決於中美能否找到新時期正確相處之道。

謝鋒表示，去年11月，習近平與美國總統拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，不僅推動中美關係止跌企穩，而且形成了面向未來的「舊金山願景」。會晤後，雙方保持高層和各級別交往，在外交、經貿、執法、農業、兩軍等領域開展了一系列對話合作。

謝鋒稱，中方在美方關切的芬太尼等問題上充分展現了合作誠意，但對話合作必須相互尊重、雙向互惠，不能只顧自身訴求。希望美方拿出實際行動，將兩國元首涉及中方關切的重要共識落到實處。

他並提到，中國兩國元首同意就明確國家安全邊界進行磋商。雙方也確實開啟了磋商，但半年過去了尚未取得實質進展。美方雖然原則同意磋商，但不願深入談具體的邊界。「逼急了、沒辦法了，就來一句『國家安全不可談判』。這種態度明顯不負責任」。

謝鋒指出，從經貿、農業等傳統領域，到氣候變化、人工智能等新興領域，中美都存在廣泛共同利益和互利合作空間。雙方應以互惠的精神推進合作，以慎重的態度管控分歧，讓「舊金山願景」轉為「實景」，推動中美關係穩定、健康、可持續發展。

他還表示，競爭不是中美關係的全部，兩國在很多領域還有合作，中國反對以競爭定義整個中美關係。如果任由競爭主導中美關係，只會帶來雙輸、多輸的戰略風險。

謝鋒說，一邊打著競爭的旗號打壓、圍堵、遏制中國，一邊又聲稱要管控競爭、避免直接衝突，是自欺欺人。「如果把中美不發生衝突的底線設為目標，那雙方離衝突也就不遠了。這就如同在危險的懸崖邊上高速飆車，自以為車技高超，但稍有不慎就會跌落懸崖，即使設再多的護欄也無濟於事。」