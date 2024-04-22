李家超7月訪問越南等東協3國 推經貿關係

據報導，香港行政長官李家超預定7月訪問東南亞國協（港稱東盟）成員國越南等3國，以推動雙邊經貿關係；另據消息指出，越南方面更期待與香港商討兩地民眾免簽證事宜。

星島日報今天在報導中表示，港府正銳意強化與東盟關係，力爭加入「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），李家超預定7月率團訪問越南、寮國及柬埔寨，是他任內第二次出訪東盟。

據報導，李家超上任近兩年，除了多次訪問中國大陸省市，另曾3次到外國訪問，分別是前年（2022年）11月到泰國出席APEC峰會、去年2月出訪中東，以及去年7月訪問新加坡、印尼及馬來西亞。

報導指出，李家超過往幾次外訪，都率領約30人的商貿代表團，預料這次代表團的規模與去年相若。

另有熟悉東盟事務的消息人士向中央社記者說，李家超此行訪問越南，主要商談經貿關係，包括股市的合作。

對於李家超此行為何挑選越南等3國，他認為，李家越之前已訪問過東盟的不同國家，此行到不同國家訪問也屬正常；他並猜測，李家超此時出訪，相信與香港完成基本法23條立法有關。

消息人士說，按照港方及北京方面的說法，香港完成基本法23條立法後，就可以全力發展經濟，李家超此時再次出訪東盟國家，背後也反映出港府正按照其發展方向前進。

據說，港府為拓展與越南關係，近年已主動向對方釋出善意，比如去年放寬了越南科技人才的入境簽證限制，過去這些科技人才需要每次申請簽證來港，但目前放寬至每次簽證可來港3次。

此外，對於香港各大學的越南大學生，港府也放寬可申請獎學金。

消息人士說，當前港府正積極推動與東盟的關係，而越南當局更期待越、港雙方可以進一步商討兩地民眾免簽證事宜。

最新統計數字顯示，香港是越南第五大投資來源地，港商在當地有2400多個項目，總額為337億美元。