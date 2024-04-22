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岸田文雄為靖國神社供奉祭品 陸駐日使館：堅決反對

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
日本靖國神社21日起舉行春季例大祭，日本首相岸田文雄按慣例供奉祭品不參拜。（法新社）
日本靖國神社21日起舉行春季例大祭，日本首相岸田文雄按慣例供奉祭品不參拜。（法新社）

日本靖國神社21日起舉行春季例大祭，日本首相岸田文雄按慣例供奉祭品不參拜。中國駐日本使館就此事發表發言人「答記者問」說，日方此舉褻瀆歷史正義，傷害受害國民眾感情，中方對此堅決反對。

中國大陸駐日本使館發布新聞稿稱，使館發言人21日就「日方涉靖國神社消極動向」答記者問。

中國大陸駐日本使館發言人表示，靖國神社供奉有二戰甲級戰犯，是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵。日方此舉褻瀆歷史正義，傷害受害國民眾感情，中方對此堅決反對。

中國大陸駐日本使館發言人表示，我們嚴肅敦促日方切實正視和深刻反省侵略歷史，恪守在歷史問題上相關表態和承諾，徹底和軍國主義劃清界限。

另據路透報導，南韓外交部也表示，就日本政界高層再度向靖國神社供奉祭品，或赴神社參拜深表失望和遺憾，敦促日本正視歷史，展現謙卑反省和真誠悔悟，這才是兩國改善關係的重要基礎。

日本 靖國神社

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