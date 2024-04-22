港高官指23條立法後仍可批評政府 媒體人憂風險

香港保安局長鄧炳強近日表示，基本法23條立法後市民仍可批評政府。前香港記者協會主席楊健興表示，市民都知道現在能否如過去般暢所欲言地批評政府，有些風險可能未必完全可以掌握。

鄧炳強近日走進社區向市民解說基本法23條立法，並說，「就算有了23條，批評政府是絕對可以的，我們很喜歡聽市民給意見我們（給我們意見）」。

前香港記者協會主席、資深媒體人楊健興日前接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目訪問，並接受現場記者提問。

楊健興表示，歡迎政府官員多些保證讓市民可以繼續批評政府，但市民都知道現在能否如過去般暢所欲言地批評政府，有些風險可能未必完全可以掌握。

他說，官員雖然強調市民可以繼續批評政府，但如果一直批評，或相關批評令到別人憎恨政府，是否就有煽惑意圖而屬於違法？這些是掌握不到的。又或者相關評論是否發表一次便沒有問題，發表10次、8次便屬違法？這些風險不是完全沒有的。現在媒體作出評論可能要更小心謹慎，以免令自己處於一個「危險位置」。

他說，政府如果真想市民安心在合法情況下表達意見，可以在處理很多事情上表現出來，如未來遊行集會示威是否可以較為放鬆。

對於香港的言論表達自由是否一直緊縮，他直言，可以看看過去兩、三年還有沒有遊行示威？媒體是否少了很多？普通市民是否更加放心或更擔心公開表達意見？ 社交平台是否像過去般放心轉載訊息？書店、文化藝術表演是否減少？很多市民已在生活上自我調節，也已成為常態。

他直言，很多人覺得自己香港變得死寂，一點批評聲音都沒有。

楊健興又提到，政府近期對媒體報導的回應或反駁，可能是針對標題、用字或觀點，很多時候「為反駁而反駁」，讓媒體或公眾覺得是一種動作。

他並說，過去一段時間政府明顯是針對外媒，特別是歐美的主流媒體。但外媒的相關評論或報導是否完全錯誤？政府的反駁似乎較多從政治角度出發，認為外媒是有政治動機或是與外國政府一起聯手針對香港及中國大陸，將回應提升至政治甚至外交角度，不必要地將事情複雜化及政治化。