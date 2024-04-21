8日才宣布成立 香港「愛國主義教育工作小組」將召開首次會議

身兼香港愛國主義教育工作小組組長的港區中國全國人大常委李慧琼今天說，小組4月將召開首次會議，而香港推行愛國主義教育的目標是要建立以「愛國愛港」及「一國兩制」相適應的主流價值觀。

官方香港電台報導，李慧琼出席電視節目時作了上述表示。

被問到香港的愛國主義教育是否需要跟隨中國大陸、需要「愛黨及社會主義」時，李慧琼說，「愛國主義教育法」是全國性法律，不會直接適用於香港，香港行政長官施政報告也提到會有一系列「適合香港的方式」去推行愛國主義教育。

李慧琼指出，簡單來說，要讓港人認識中國歷史、文化，以至中國的最新發展、建設、政府架構、成就等，而「由於國家目前是由執政黨代言，自然要對國家的執政黨體制及運作有認識，從而產生認同」。

港府4月8日宣布在「憲法和基本法推廣督導委員會」下成立「愛國主義教育工作小組」，以協調政府部門和非政府機構推動愛國主義教育，與中國愛國主義教育法內容對接，在不同層面加強國家歷史文化和國情教育，傳承和弘揚愛國主義精神。