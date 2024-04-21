央視自媒體：M503航線 不存在飛安問題

大陸民用航空局十九日宣布即日啟用M503航線W122（福州）、W123（廈門）銜接線由西向東運行，引發我方譴責。大陸央視旗下自媒體「玉淵譚天」微信公眾號文章細數設立此航線的始末，稱這事是對兩岸都有利的事情，台當局如果「叫屈」那明顯是叫錯了方向。

這篇題為「這條航線為何能讓台當局跳腳？」文章指，承擔珠三角和長三角航空往來的，是一條代碼為A470的航線，這條航線從浙江、福建和廣東等省分上空穿過。隨著大陸經濟的快速發展，以及沿海地區往來需求的不斷增加，A470航線已不夠用。

依照國際通行標準，一條航線上的日均航班量超過四百架次，就需要進行航線分流。而A470航線每天的航班量超過一千二百架次，航線優化迫在眉睫。（多年前）經過國際民航組織（ＩＣＡＯ）核准後，這條代碼為M503與其三條銜接線才正式落地。

文章稱，更短的航程，能大大促進兩岸融合發展，然而對這條航線，台當局卻屢次擺出「威脅飛行安全」的藉口，試圖阻止這一航線的正常運作。

文章指，早在M503航線設計評估之初，中國民航局就已經考慮新航線不能與金門和馬祖直飛台灣本島的航線相衝突，因此M503航線上班機的飛行高度被控制在九千公尺以上，而金門和馬祖往來台灣島的W2、W6及W8航線班機的飛行高度則只有六千公尺左右，二者在垂直距離上相差三千公尺左右，根本就不存在所謂「飛行安全」的問題。

文章說，眾多航班已在M503原航線平穩運行了六年（按，二○一八年一月起啟用M503北向南航線及銜接線的東向西航線），台當局所打出的「安全」幌子，根本就站不住腳。