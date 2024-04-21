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陸專家：美在菲部署提豐系統 威脅台灣

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島報導
美軍新型「提豐」陸基飛彈發射系統。（美國國會研究處）
美軍新型「提豐」陸基飛彈發射系統。（美國國會研究處）

美國陸軍四月初宣布，「提豐（Typhon）」武器系統將部署到菲律賓，這是一種機動型的飛彈發射機，可發射標準六型飛彈、還有戰斧巡弋飛彈，大陸軍事專家稱，這威脅到廣東和台灣地區。

大陸軍事專家曹衛東昨天在青島向包括台灣的多家媒體表示，大陸與菲律賓都是南海周邊的國家，存在著島嶼主權和海上劃界爭端的問題，美國是一個域外國家，本來在菲律賓有五個基地，現在又增加了四個，其中三個都放在呂宋島，靠近台灣。

曹衛東強調，美軍將部署的提豐系統就是戰斧巡弋飛彈加上標準六型的防空飛彈，射程是一千八百公里，距台灣島只有四百公里，台灣島整個在戰斧巡弋飛彈的覆蓋之下，不但對台灣島構成了威脅，還對廣東省一些沿海都構成威脅，它離廣東省六百六十公里，離大陸東南沿海的城市地區也很近。

他批評，「無論是對台灣島還是對中國大陸，都是威脅，所以我們必須得堅決反對，因為不利於穩定這個地區的和平穩定，且威脅到其他的國家和地區的安全」。

菲律賓 陸軍 飛彈

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