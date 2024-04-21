中共海軍 開放參觀052D驅逐艦

解放軍海軍廿三日將迎來建軍七十五周年，昨天在山東青島組織數艘艦艇向公眾與媒體開放活動，包含主力戰艦052D型的飛彈驅逐艦「貴陽艦」，不過今年解放軍海軍並未規畫海上閱兵。

解放軍海軍昨天上午在青島黃海飯店舉行媒體吹風會，海軍發言人、海軍政治工作部宣傳局局長冷國偉大校指出，廿三日上午將在青島海軍博物館組織致敬人民海軍英雄儀式，並在海軍各級機關、獨立駐防部隊、三級以上艦艇等舉行慶祝儀式。此外廿日至廿四日，在青島、大連、煙台、上海、廈門、廣州、湛江、海口、三亞等地組織軍營開放活動，其中在青島港三號碼頭、青島奧帆中心碼頭安排六艘艦艇向社會公眾開放。

昨天下午台灣媒體也罕見與外媒一同受邀前往青島港三號碼頭參觀兩艘驅逐艦052D級貴陽艦、051C級石家莊艦，以及遠洋補給艦可可西里湖艦、綜合援潛救生船洪澤湖船。這些艦艇皆隸屬北部戰區海軍（即北海艦隊）。其中排水量七千噸的貴陽艦，擁有一三○公釐艦砲與六十四個飛彈垂直發射裝置等，火力強大，近期傳出沙烏地阿拉伯有意購買十二艘同級軍艦，受到矚目。

根據官方對相關活動的規畫，幾乎已可確定今年不再循例舉辦「海上閱兵」。此前自二○○九年開始，每隔五年共軍都舉行海上閱兵，唯二○一四年因馬航事件而臨時取消閱兵，僅剩聯演。

此外，由解放軍海軍主辦的第十九屆西太平洋海軍論壇將於廿一日至廿四日在青島登場，海軍參謀部辦公室副主任曲濤昨天指出，此次是解放軍海軍時隔十年再次主辦論壇，主題為「命運與共的海洋」，共有廿九國派代表團、一八○名外國代表參加，其中廿國海軍主要領導人參會。廿二日召開的年會會議將審議表決「論壇章程」、「海上意外相遇規則」、「災害響應指南」和「無人系統」等議題。