聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共海軍 開放參觀052D驅逐艦

聯合報／ 特派記者廖士鋒／青島報導
隸屬解放軍北部戰區海軍的052D型貴陽艦，昨天開放參觀，圖為艦上六十四單元的垂發系統。特派記者廖士鋒／攝影
隸屬解放軍北部戰區海軍的052D型貴陽艦，昨天開放參觀，圖為艦上六十四單元的垂發系統。特派記者廖士鋒／攝影

解放軍海軍廿三日將迎來建軍七十五周年，昨天在山東青島組織數艘艦艇向公眾與媒體開放活動，包含主力戰艦052D型的飛彈驅逐艦「貴陽艦」，不過今年解放軍海軍並未規畫海上閱兵。

解放軍海軍昨天上午在青島黃海飯店舉行媒體吹風會，海軍發言人、海軍政治工作部宣傳局局長冷國偉大校指出，廿三日上午將在青島海軍博物館組織致敬人民海軍英雄儀式，並在海軍各級機關、獨立駐防部隊、三級以上艦艇等舉行慶祝儀式。此外廿日至廿四日，在青島、大連、煙台、上海、廈門、廣州、湛江、海口、三亞等地組織軍營開放活動，其中在青島港三號碼頭、青島奧帆中心碼頭安排六艘艦艇向社會公眾開放。

昨天下午台灣媒體也罕見與外媒一同受邀前往青島港三號碼頭參觀兩艘驅逐艦052D級貴陽艦、051C級石家莊艦，以及遠洋補給艦可可西里湖艦、綜合援潛救生船洪澤湖船。這些艦艇皆隸屬北部戰區海軍（即北海艦隊）。其中排水量七千噸的貴陽艦，擁有一三○公釐艦砲與六十四個飛彈垂直發射裝置等，火力強大，近期傳出沙烏地阿拉伯有意購買十二艘同級軍艦，受到矚目。

根據官方對相關活動的規畫，幾乎已可確定今年不再循例舉辦「海上閱兵」。此前自二○○九年開始，每隔五年共軍都舉行海上閱兵，唯二○一四年因馬航事件而臨時取消閱兵，僅剩聯演。

此外，由解放軍海軍主辦的第十九屆西太平洋海軍論壇將於廿一日至廿四日在青島登場，海軍參謀部辦公室副主任曲濤昨天指出，此次是解放軍海軍時隔十年再次主辦論壇，主題為「命運與共的海洋」，共有廿九國派代表團、一八○名外國代表參加，其中廿國海軍主要領導人參會。廿二日召開的年會會議將審議表決「論壇章程」、「海上意外相遇規則」、「災害響應指南」和「無人系統」等議題。

海軍 碼頭 解放軍

延伸閱讀

美菲「擊沉演習」 中國製軍艦當靶船 環時：表演很滑稽

中共海軍建軍75年將至 今年並未規畫舉辦「海上閱兵」

西太海軍論壇22日登場 主辦方：表決海上意外相遇規則

中國主辦西太平洋海軍論壇 聚焦安全、和平倡議

相關新聞

中共海軍 開放參觀052D驅逐艦

解放軍海軍廿三日將迎來建軍七十五周年，昨天在山東青島組織數艘艦艇向公眾與媒體開放活動，包含主力戰艦052D型的飛彈驅逐艦...

央視自媒體：M503航線 不存在飛安問題

大陸民用航空局十九日宣布即日啟用M503航線W122（福州）、W123（廈門）銜接線由西向東運行，引發我方譴責。大陸央視...

陸專家：美在菲部署提豐系統 威脅台灣

美國陸軍四月初宣布，「提豐（Typhon）」武器系統將部署到菲律賓，這是一種機動型的飛彈發射機，可發射標準六型飛彈、還有...

美智庫：解放軍駐紮柬雲壤基地

大陸外長王毅今天到訪柬埔寨，將進一步鞏固並深化與柬埔寨「鐵桿兄弟」情誼。值此前夕，美國華盛頓戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ...

兩岸觀策／賴清德人事暗藏台獨 對岸不買帳

在五二○賴準總統就職前一個月，大陸先是民航局公告即起執行台灣海峽新的空域航路，再是商務部公告我出口大陸的聚碳酸酯存在傾銷...

七國集團和歐盟外長會聲明批港23條立法 港府譴責：暴露險惡用心

七大工業國集團（G7）和歐盟舉行外長會議後，發表聲明中指香港通過二十三條立法，將進一步侵蝕香港的自治、人權和基本自由。香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。