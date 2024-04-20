奇瑞於西班牙設廠 將成首家在歐生產的大陸車企

中國汽車製造商奇瑞與西班牙汽車公司Ebro-EV Motors於19日簽署協議，正式宣布進駐西班牙，在巴塞隆納成立合資企業，生產新型電動汽車，預估創造1250個就業機會。

該生產基地位於2021年關閉的原日產汽車工廠，奇瑞規劃今年投入生產內燃車和電動汽車等五種車款，預計2027年年產量將達到5萬輛，2029年增至15萬輛，將成為首家在歐洲生產汽車的中國車企。

奇瑞汽車1997年於安徽成立，產品包括家用車、商用車和迷你車，以生產低成本汽車著稱。根據《法新社》報導，奇瑞汽車是繼今年2月宣布在匈牙利建設首個歐洲工廠的中國大陸汽車業巨頭比亞迪之後，第二個宣佈在歐洲建立工廠的中國品牌，而比亞迪工廠預計還要三年才能投入生產。

《界面新聞》引述西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez Pérez-Castejón）發言，「雙方聯合生產汽車的協議不僅僅是一個重大商業項目，也是加泰隆尼亞和整個西班牙經歷再工業化的象徵。」

根據《法新社》報導，這次兩國在汽車領域的合作，正值北京和布魯塞爾之間緊張的商業關係。布魯塞爾於去年9月對中國政府的電動車行業進行補貼調查，指責這些補貼扭曲電動車市場競爭。

《法新社》引述專家分析，在歐洲本土設廠將使中國集團能夠規避布魯塞爾對中國汽車徵收進口關稅的措施，更有效地融入歐洲市場。