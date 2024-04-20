中英商會論壇 陸駐英大使：兩國經貿合作是互利雙贏

英國中國商會（China Chamber of Commerce in the UK）和英中貿易協會（China–Britain Business Council）主辦「中英中部合作論壇」，19日在英格蘭科芬特里舉行，中國駐英大使鄭澤光應邀出席論壇，指出中國堅持走中國式現代化道路，能為外資在華發展帶來新機遇。

論壇由英國中國商會會長方文建主持，英中貿易協會主席古沛勤（Sir Sherard Cowper-Coles）、英國商業和貿易部英格蘭中部貿易投資主管查杜里（Shehzad Chaudhary）等人致詞。多名中英企業家政治家交流發言，分享經驗，探討商機。

《中新網》引述鄭澤光發言，中國正在推動傳統產業升級，打造新技術和新產業，推動擴大國內需求，提升對外開放的新政策，「我們對實現經濟社會發展目標充滿信心。中國進一步打造市場化、法治化、國際化一流的商業環境。」

鄭澤光指出，西方媒體熱衷於唱衰中國發展前景，一些西方政客藉口維護經濟安全，鼓譟對華脫鉤，「那些國家只會傷及自身，阻擋不了中國的發展。中英經貿合作的本質是互利雙贏。英格蘭中部地區與中國拓展互利合作潛力巨大。希望雙方工商界抓住機遇。」

科芬特里市長博迪（Cllr Birdi）表示，「科芬特里市十分重視對華發展合作，歡迎更多中國企業來科芬特里市投資，也歡迎更多中國學生前來留學。本市願意積極推進雙方互訪，促進互利合作。」

英國中國商會為非政府非盈利性的會員組織，前身為英國中資企業協會，主要為促進中英兩國貿易發展，其會員公司主是大型英國國際化公司。

英中貿易協會是中英之間半官方的貿易商務組織，旨在協助各類英國機構組織在中國順利開展業務，與在英國的中資公司合作，並支持在第三方市場的中英關係，和英國國際貿易部合作緊密

然而根據中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）2023年報告，地緣政治緊張關係與日俱增，英國企業對中國市場的前景前保持所未有的悲觀，多數英國企業對於在中國大陸新增投資抱持「觀望態度」，有許多企業指出，陸方的政策和執行並不一致。