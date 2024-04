中英商會論壇 陸駐英大使：兩國經貿合作是互利雙贏

英國中國商會(China Chamber of Commerce in the UK)和英中貿易協會(China–Britain Business Council)主辦「中英中部合作論壇」,19日在英格蘭科芬特里舉行,中國駐英大使鄭澤光應邀出席論壇,指出中國堅持走中國式現代化道路,能為外資在華發展帶來新機遇。

論壇由英國中國商會會長方文建主持,英中貿易協會主席古沛勤(Sir Sherard Cowper-Coles)、英國商業和貿易部英格蘭中部貿易投資主管查杜里(Shehzad Chaudhary)等人致詞。多名中英企業家政治家交流發言,分享經驗,探討商機。

《中新網》引述鄭澤光發言,中國正在推動傳統產業升級,打造新技術和新產業,推動擴大國內需求,提升對外開放的新政策,「我們對實現經濟社會發展目標充滿信心。中國進一步打造市場化、法治化、國際化一流的商業環境。」

鄭澤光指出,西方媒體熱衷於唱衰中國發展前景,一些西方政客藉口維護經濟安全,鼓譟對華脫鉤,「那些國家只會傷及自身,阻擋不了中國的發展。中英經貿合作的本質是互利雙贏。英格蘭中部地區與中國拓展互利合作潛力巨大。希望雙方工商界抓住機遇。」

科芬特里市長博迪(Cllr Birdi)表示,「科芬特里市十分重視對華發展合作,歡迎更多中國企業來科芬特里市投資,也歡迎更多中國學生前來留學。本市願意積極推進雙方互訪,促進互利合作。」

英國中國商會為非政府非盈利性的會員組織,前身為英國中資企業協會,主要為促進中英兩國貿易發展,其會員公司主是大型英國國際化公司。

英中貿易協會是中英之間半官方的貿易商務組織,旨在協助各類英國機構組織在中國順利開展業務,與在英國的中資公司合作,並支持在第三方市場的中英關係,和英國國際貿易部合作緊密

然而根據中國英國商會(British Chamber of Commerce in China)2023年報告,地緣政治緊張關係與日俱增,英國企業對中國市場的前景前保持所未有的悲觀,多數英國企業對於在中國大陸新增投資抱持「觀望態度」,有許多企業指出,陸方的政策和執行並不一致。