陸啟用122、W123航路向東M503銜接航路

大陸民航局昨（19）日宣布啟用W122、W123航路向東銜接M503航路。台灣大學政治系教授左正東認為，大陸延伸實施管轄權，未來會繼續以「切香腸」方式去推進。淡江大學戰略所助理教授林穎佑則指出，由於大陸是國際民用航空組織會員，從灰色地帶結合法律戰，讓國際接受「一個中國」政策。

網站「軍情與航空」主編施孝瑋指出，如今從福州、廈門起飛的民航機，等於對著台灣飛來，接近中線才轉上M503，當然增加我方監控負擔，但民航機的起飛地點、飛行航路、航管通話、無線電詢答器訊號，都是公開資訊，辨識不算太難。

大陸此舉是否成台海「內海化」延伸？左正東昨在2024年大陸全國「兩會」觀察論壇表示，「內海化」並不是很精準描述，「若說大陸延伸實施管轄權，未來會繼續以切香腸方式推進。」

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，馬政府時代透過向對岸交涉，將M503向西移，和海峽中線的距離擴至26公里，提升我方辨識緩衝時間。如今航路回到距中線僅7.4公里，且民航機自W122、W123往東接上M503，轉向半徑稍大就易越過中線，甚至可能飛入國軍在中線以東畫設，用以訓練與監控共軍的限航區。使中線進一步被淡化，也形同以技術手段，否定我方依自身法律所畫設的限航區。