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啟動兩條M503銜接航線 學者：繼續「切香腸」推進

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
淡江大學戰略所教授兼所長李大中（左）與淡江大學戰略所助理教授林穎佑（右）。記者林宸誼／攝影
淡江大學戰略所教授兼所長李大中（左）與淡江大學戰略所助理教授林穎佑（右）。記者林宸誼／攝影

大陸從19日起啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，台灣大學政治系教授左正東認為，大陸延伸實施管轄權，未來會繼續以「切香腸」方式去推進。淡江大學戰略所助理教授林穎佑則指出，由於大陸是國際民用航空組織會員，從灰色地帶結合法律戰，讓國際接受「一個中國」政策。

大陸從19日起啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，是否成為台海「內海化」的延伸？台灣大學政治系教授左正東在2024年中國大陸全國「兩會」觀察論壇上表示，認為，「內海化」並不是很精準描述，「若說大陸延伸實施管轄權，未來會繼續以切香腸方式去推進。」

左振東指出，依據「國際海洋法公約」的規定，應該是稱為「內水」，大陸的「內水」包括的河流，湖泊和運河，也稱為「內陸水」。

林穎佑認為，由於大陸是國際民用航空組織會員，啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，不僅是片面改變現狀，也是藉由國際對台灣做限制，從灰色地帶會結合法律戰，讓國際接受「一個中國」政策。

林穎佑認為，大陸若對我國採取軍事行動，很大是在傳遞訊息，藉由軍事行動逼迫我國坐上談判桌，跟現在俄烏殲滅戰不一樣。「解放軍在軍事對台壓力是持續，是反映給美國或其他國家看，尤其正逢我國520前政權交接，大陸動輿論戰、法律戰，在520之前試探我國底線。」

至於外界認為，現階段大陸是對台鬥爭、對美合作。淡江大學戰略所教授兼所長李大中認為，中美關係是全世界關注的重點，沒有任何的國家能夠置身事外。「從美國的角度來看，從2018年就已經定位，大陸是當今全球唯一能挑戰美國的領導地位。」

李大中提到，全球是何其有幸，或是說何其不幸，正見證一個全球兩大強權的戰略競爭，而且是全方位、全地域的。

台灣大學政治系教授左正東。記者林宸誼／攝影
台灣大學政治系教授左正東。記者林宸誼／攝影

M503 美國 航線

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