美否決巴勒斯坦入聯 陸外交部：歷史會記得美倒行逆施

聯合國安理會18日表決巴勒斯坦成為聯合國正式成員國一案，因美國行使否決權而未獲通過。大陸外交部發言人林劍19日批評美國的做法是「倒行逆施」，並強調中方堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，將繼續為落實「兩國方案」發揮建設性作用。

林劍19日下午主持召開大陸外交部例行記者會。針對美國再次否決巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，他表示，獨立建國是巴勒斯坦人民幾代人的夙願，正式加入聯合國是這段歷史進程的關鍵一步。

他指出，早在2011年，巴勒斯坦就提出了申請，當時由於美國的反對，安理會的行動被擱置。時隔13年後的今天，又是由於美國否決，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請遭到拒絕。他說，「巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎，歷史和世界人民將會記得美國這一倒行逆施。」

林劍表示，本輪巴以衝突仍在延宕，造成嚴重的人道危機。儘管美國否決了巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請，但地區人民對於立即停火的迫切要求不容否決，加薩平民對於人道援助的基本需求不容否決，國際社會對於公正持久解決巴勒斯坦問題的普遍願望不容否決。

林劍說，國際社會要全面落實聯合國大會、安理會相關決議，充分尊重巴勒斯坦人民的意願，回歸「兩國方案」的正確軌道，「盡快建立獨立的巴勒斯坦國，只有這樣才能實現巴勒斯坦和以色列的和平共存」，實現阿拉伯和猶太兩大民族的和諧相處，實現中東地區的持久和平。

他強調，中方在巴勒斯坦問題上始終站在和平一邊，站在公道一邊，站在良知一邊。中方堅定支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，將繼續同有關各方一道，為早日平息加沙戰火，緩解人道局勢，推動落實「兩國方案」作出不懈努力，發揮建設性作用。