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中國抨擊美國對外援助：動機利己且行徑干涉

中央社／ 台北19日電

中國商務部今天發布「美國對外援助的偽善本質與事實真相」報告，抨擊美國對外援助首要目標始終是服務美國自身利益和維護美國自身安全，以實現美國利益最大化為根本出發點和落腳點。

據中國商務部國際貿易經濟合作研究院網站，報告說，縱觀美國70餘年對外援助史，時常附加損害受援國主權和尊嚴的苛刻條件，對受援國指手畫腳，大肆干涉他國內政。

報告指出，美國擅長以援助作談判籌碼，以「胡蘿蔔加大棒」手段迫使發展中國家言聽計從，導致美國援助政策嚴重缺乏連貫性，破壞受援國永續發展。

報告舉例，川普執政期間，美國多次中止或重新評估對薩爾瓦多瓜地馬拉、宏都拉斯、所羅門群島等國的援助，以此作為政治威脅。

報告指出，美國一再標榜自己世界第一大援助國的貢獻，實則從未完全履行應當承擔的國際責任。

報告說，像是在2009年舉辦的氣候變遷哥本哈根大會，美國等承諾，2020年之前每年向發展中國家提供至少1000億美元（約新台幣3兆2540億元）的援助資金，但至今未能兌現。

報告指出，美國援助本質上是維護霸權地位的工具之一，借援助名義從發展中國家貪婪吸血，反哺美式金融霸權、糧食霸權、軍事霸權、文化霸權。

報告說，從烏克蘭、伊拉克、阿富汗、利比亞、敘利亞到巴基斯坦、葉門，美國援助的干預和攪局與這些國家面臨的人道危機有關。

報告指出，對外援助本應是全球發展挑戰的重要資源，但美國把對外援助視作維護霸權地位、開展地緣政治博弈的工具。

瓜地馬拉 美國 薩爾瓦多

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