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世界氣象組織技術委員會副主席 香港天文台長當選

中央社／ 香港19日電

據公布，香港天文台台長陳栢緯當選聯合國轄下世界氣象組織的基礎設施委員會其中一位聯合副主席，是首位在該委員會擔任領導職位的亞洲人。

港府公布，氣象組織的「觀測、基礎設施與信息系統委員會」（基礎設施委員會）昨天在瑞士日內瓦舉行會議，陳栢緯以高票當選相關職位。

據指出，基礎設施委員會是氣象組織的兩個技術委員會之一，協助開發及實施全球協調的地球系統觀測、資料和預測系統。

該委員會也會就氣象和水文業務的方法、程序、技術與作業模式的國際標準，向執行理事會以及氣象組織的最高決策機構世界氣象大會提出建議，以納入技術規則、指南和手冊。

世界氣象組織為聯合國轄下專責天氣、氣候、水及相關環境事務的專門機構，目前有187個成員國和6個成員地區，包括中國香港。

聯合國 職位 香港

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