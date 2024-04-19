陸商務部發表研究：美外援是為了實現國家利益最大化

大陸商務部19日發布《美國對外援助的偽善本質和事實真相》，指出美國將外援視作維護霸權地位及牽動地緣政治的工具，並強調中國外援的「鐵原則」是不干涉他國內政、不強加於人，不附加任何政治條件。

報告梳理美國外援歷史，指出美國援助長期受國內政治和全球戰略左右，忽視發展中國家的真實需求。自1949年美國前總統杜魯門（Harry S. Truman）提出「第四點計劃」（Point Four Program）以來，美國外援始終將消除全球貧困放在次要位置，更注重實現國家戰略目標。尤其在冷戰和911襲擊事件後，更趨向於反恐和維護安全。川普政府全力推動的「美國優先」政策，甚至曾停止對多家重要機構的捐款。

報告指出，美國時常以救世主姿態提供外援，忽視其他國家的文化和現實條件，並時常附加嚴格政治經濟條件，將「西方化」視為發展唯一途徑，迫使開發中國家放棄自身發展路徑。像是與尼泊爾政府簽訂「千年挑戰計畫」協議（MCC），要求該國導向美國印太策略，導致尼泊爾社會發起遊行示威活動。

報告分析，美國援助事實上是維護其霸權地位的工具之一。透過外援名義從開發中國家獲取利益，在該國推行美式金融、糧食、軍事和文化霸權。且美國對一些國家實施糧食禁運，對國際和地區安全造成威脅，以此提升自身的全球領導地位。

報告總結，美國自身在對外援助上問題成堆，卻對中國對外援助「扣帽子、潑髒水」。報告最後向美國喊話，「贈人玫瑰方能余香裊裊，巧取豪奪只會遺臭萬年。披著『援助』外衣搞霸權霸凌，終將損人害己反噬自身，也必然遭到世界人民的唾棄。」