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陸商務部發表研究：美外援是為了實現國家利益最大化

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部指出美國將外援視作維護霸權地位及牽動地緣政治的工具。圖為中國大陸醫療救援隊為黎巴嫩民眾免費提供醫療救助。（圖／取自中新社）
大陸商務部指出美國將外援視作維護霸權地位及牽動地緣政治的工具。圖為中國大陸醫療救援隊為黎巴嫩民眾免費提供醫療救助。（圖／取自中新社）

大陸商務部19日發布《美國對外援助的偽善本質和事實真相》，指出美國將外援視作維護霸權地位及牽動地緣政治的工具，並強調中國外援的「鐵原則」是不干涉他國內政、不強加於人，不附加任何政治條件。

報告梳理美國外援歷史，指出美國援助長期受國內政治和全球戰略左右，忽視發展中國家的真實需求。自1949年美國前總統杜魯門（Harry S. Truman）提出「第四點計劃」（Point Four Program）以來，美國外援始終將消除全球貧困放在次要位置，更注重實現國家戰略目標。尤其在冷戰和911襲擊事件後，更趨向於反恐和維護安全。川普政府全力推動的「美國優先」政策，甚至曾停止對多家重要機構的捐款。

報告指出，美國時常以救世主姿態提供外援，忽視其他國家的文化和現實條件，並時常附加嚴格政治經濟條件，將「西方化」視為發展唯一途徑，迫使開發中國家放棄自身發展路徑。像是與尼泊爾政府簽訂「千年挑戰計畫」協議（MCC），要求該國導向美國印太策略，導致尼泊爾社會發起遊行示威活動。

報告分析，美國援助事實上是維護其霸權地位的工具之一。透過外援名義從開發中國家獲取利益，在該國推行美式金融、糧食、軍事和文化霸權。且美國對一些國家實施糧食禁運，對國際和地區安全造成威脅，以此提升自身的全球領導地位。

報告總結，美國自身在對外援助上問題成堆，卻對中國對外援助「扣帽子、潑髒水」。報告最後向美國喊話，「贈人玫瑰方能余香裊裊，巧取豪奪只會遺臭萬年。披著『援助』外衣搞霸權霸凌，終將損人害己反噬自身，也必然遭到世界人民的唾棄。」

尼泊爾 美國 開發中國家

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