批美對外援助實為維護霸權地位 陸：偽善本質昭然若揭

大陸商務部國際貿易經濟合作研究院19日發布「美國對外援助的偽善本質與事實真相」報告，抨擊美國將對外援助視作維護霸權地位、開展地緣政治博弈的工具，偽善本質已昭然若揭。報告並稱，披著「援助」外衣搞霸權霸道霸凌，終將損人害己反噬自身，也必然遭到世界人民的唾棄。

報告引言提到，美國一直以全球最大的對外援助國自居。但實際上，美國的對外援助從來都以實現美國利益最大化為根本出發點和落腳點，無視廣大受援發展中國家的切實利益和長遠發展。

報告除了引言與結語外，共包含四部分，分別為「自私的美國援助：利己主義動機」；「傲慢的美國援助：干涉主義行徑」；「偽善的美國援助：空頭支票真相」；「醜陋的美國援助：霸權主義本質」。

報告指出，美國擅長將援助作為談判籌碼，以「胡蘿蔔加大棒」手段迫使開發中國家對其言聽計從，導致美援助政策嚴重缺乏連貫性，破壞受援國永續發展；美國長期借援助名義，以各種方式對受援國進行滲透，強推美式價值觀和「民主模式」，進行「民主改造」，發展中國家深受其害。

報告還稱，應對氣候變遷援助是美國口惠而實不至的典型案例。例如美國總統拜登承諾自2021年起每年給予發展中國家114億美元氣候援助，但實際上，美國國會在2021年和2022年的相關撥款都只有區區10億美元。對於發展中國家多次提出的氣候賠償問題，美國則帶頭迴避。

報告並批評「美式援助」使烏克蘭危機長期化；策動顏色革命、製造地區衝突、顛覆國家政權。報告也列舉美國國務院2023財年預算說明中，明確指出對外援助是戰略競爭的關鍵工具，並設有「打擊中國影響力基金」和「打擊俄羅斯影響力基金」來支持各項計畫。

報告最後結語提出中國援助與美國援助進行對照。報告稱，需要強調的是，不干涉他國內政、不強加於人、不附加任何政治條件，是中國援助的「鐵原則」。受援國民眾支持不支持、受援國經濟社會發展不發展、國際社會滿意不滿意，是中國援助自我評價的「黃金標準」。以義為先、親誠惠容，是中國援助不變的價值取向。

報告說，儘管美國自身在對外援助上問題成堆，卻阻礙不了對中國的對外援助扣帽子、潑髒水。「奉勸美國，贈人玫瑰方能餘香裊裊，巧取豪奪只會遺臭萬年」。