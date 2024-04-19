快訊

Bigbang大聲宣布5月來台！歌唱天才的7件事，歌手不是第一夢想，還曾推過「這個」奇特周邊！

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國罕見調漲外交官駐外薪給 每月增逾1千美元

中央社／ 台北19日電

中國前外長秦剛丟官數月後，消息人士透露，北京當局決定，駐外外交官無論職等，月薪皆調漲逾1000美元，分析人士說，北京此舉意在安撫駐外人員，並將要求中國外交官執行更吃重的任務。

香港南華早報今天獨家報導，消息人士指出，北京當局於近幾個月拍板調薪的決定，受惠對象涵蓋駐外使館和領事館的所有外交官，而且不分被派駐的地域和職級，但是不包括留在國內沒外放的。

當前中國各級政府都在喊撙節預算勒緊褲帶度日之際，外交官的駐外月薪資卻罕見調漲1000美元（約新台幣3萬2500元），頗不尋常。

旅美中國政治學者鄧聿文表示，調薪是在前外長秦剛去年突然丟官之後，此舉可能意在穩住外交圈。

他說，外交部門高層領導的替換，可能導致不少外交官感到擔憂，並自忖是否還要待在外交圈裡，因應這樣的情況，最好的辦法就是發給若干的獎勵和鼓勵。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute forChina Studies）分析師克勞斯．宋（Claus Soong）說，當前中國財政吃緊且經濟不振，當局卻大幅調漲外交官的駐外薪資，十分罕見。

他說，很顯然，當局認為，中國駐外外交官扮演的角色日益吃重，而且得承擔更多的重任，就當前的政治情勢而論，他們更有用處。

克勞斯．宋表示，以北京的戰略方針而言，外交官越發重要，不僅是因應中美關係而已，還包括對歐洲與開放中國家，「北京得讓民眾對外交部門有信心」。

他說，從今年預算的大幅增加，就可看出外交在中國整體戰略方針的重要性益增。

根據中國政府公布的預算報告書，中國今年編列的外交預算達人民幣1940億元（約新台幣8711億元），比去年增加23%。

而中國今年國防預算比去年增7.2%，而公共預算只比去年增4%，對比外交預算23%的增幅，可說是相形見絀。

北京 薪資 調漲

延伸閱讀

傳外交機密文件網路兜售 綠委要求外交部強化資安

伊朗駐英國外交官警告：以色列「再犯錯」 將做出更強烈回應

傳林佳龍點頭接外長！學者分析對他和賴清德都非首選 恐有這個考量原因

傳北京監控蕭美琴訪布拉格險釀車禍 成捷中外交事件

相關新聞

中國罕見調漲外交官駐外薪給 每月增逾1千美元

中國前外長秦剛丟官數月後，消息人士透露，北京當局決定，駐外外交官無論職等，月薪皆調漲逾1000美元，分析人士說，北京此舉...

陸文旅部副部長訪美 推動中美文化遺產交流合作

繼月初拜習通話後，中美各領域官員再度展開一波密切互動。根據大陸駐美大使館消息，大陸文旅部副部長、國家文物局局長李群16日...

英副首相：中國在疆港南海存在侵犯行為 中使館：惡意污衊

英國副首相陶敦4月18日在就經濟安全問題發表講話時，稱中國在新疆、香港、南海存在「侵犯行為」並對他國進行「經濟脅迫」。陶...

美否決致巴入聯失敗 陸駐聯代表傅聰：對美國決定十分失望

聯合國安理會表決巴勒斯坦成為聯合國正式成員國，因美國行使否決權而未獲通過；中國常駐聯合國代表傅聰在表決後發言表示，巴勒斯...

春哥侃陸／晶片算力大戰如何突圍美國 中國科技核心技術有3要害

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳3月在母校史丹福大學演講時表示，未來10年輝達會將AI算力再提高100萬倍。一時之間「算力」成了熱議話題。而在中國大陸有錢有權有地位的階層，近來也熱心討論著兩個關鍵詞，一是算力，一是大模型。 從中國科技日報前總編輯劉亞東、中國工業和信息化部前任部長苗圩，到獨立財經研究者，皆提及在國際地緣政治及美中科技戰背景下，中國大陸政經體制面對「大算力」時代該如何突圍。其中有哪些困境與挑戰？聯合報資深香港特派員李春為讀者深入解析。

陸第一季外國人入出境 年增逾3倍

大陸國家移民管理局最新發布數據顯示，今年一季度全國累計查驗出入境外籍人員突破一千三百多萬人次，比去年同期增長超過三倍。大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。