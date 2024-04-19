中國罕見調漲外交官駐外薪給 每月增逾1千美元

中國前外長秦剛丟官數月後，消息人士透露，北京當局決定，駐外外交官無論職等，月薪皆調漲逾1000美元，分析人士說，北京此舉意在安撫駐外人員，並將要求中國外交官執行更吃重的任務。

香港南華早報今天獨家報導，消息人士指出，北京當局於近幾個月拍板調薪的決定，受惠對象涵蓋駐外使館和領事館的所有外交官，而且不分被派駐的地域和職級，但是不包括留在國內沒外放的。

當前中國各級政府都在喊撙節預算勒緊褲帶度日之際，外交官的駐外月薪資卻罕見調漲1000美元（約新台幣3萬2500元），頗不尋常。

旅美中國政治學者鄧聿文表示，調薪是在前外長秦剛去年突然丟官之後，此舉可能意在穩住外交圈。

他說，外交部門高層領導的替換，可能導致不少外交官感到擔憂，並自忖是否還要待在外交圈裡，因應這樣的情況，最好的辦法就是發給若干的獎勵和鼓勵。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute forChina Studies）分析師克勞斯．宋（Claus Soong）說，當前中國財政吃緊且經濟不振，當局卻大幅調漲外交官的駐外薪資，十分罕見。

他說，很顯然，當局認為，中國駐外外交官扮演的角色日益吃重，而且得承擔更多的重任，就當前的政治情勢而論，他們更有用處。

克勞斯．宋表示，以北京的戰略方針而言，外交官越發重要，不僅是因應中美關係而已，還包括對歐洲與開放中國家，「北京得讓民眾對外交部門有信心」。

他說，從今年預算的大幅增加，就可看出外交在中國整體戰略方針的重要性益增。

根據中國政府公布的預算報告書，中國今年編列的外交預算達人民幣1940億元（約新台幣8711億元），比去年增加23%。

而中國今年國防預算比去年增7.2%，而公共預算只比去年增4%，對比外交預算23%的增幅，可說是相形見絀。