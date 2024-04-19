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陸文旅部副部長訪美 推動中美文化遺產交流合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
4月17日，在美國紐約中國駐紐約總領館，工作人員點交中國流失文物藝術品。（新華社）
4月17日，在美國紐約中國駐紐約總領館，工作人員點交中國流失文物藝術品。（新華社）

繼月初拜習通話後，中美各領域官員再度展開一波密切互動。根據大陸駐美大使館消息，大陸文旅部副部長、國家文物局局長李群16日至17日率團訪美，與美國國務院負責教育和文化事務的助理國務卿賽特菲爾德（Lee Satterfield）等進行了友好、坦誠交流。

李群指出，中美文化遺產交流合作一直是中美關係中具有活力的正面因素之一。自2009年中美首次簽署關於限制中國文物非法入境美國的政府間諒解備忘錄以來，兩國政府不懈努力，認真履約，取得令人矚目的成果。

李群表示，自2009年以來，雙方已促成15批504件（套）中國文物藝術品回歸大陸。在諒解備忘錄架構下，大陸博物館機構赴美舉辦20餘個精品文物展覽。另外，近年美國耶魯大學、哈佛大學、芝加哥大學等大學與中國科研院所進行聯合考古工作，極大促進了兩國考古學者理論與技術的交流。

李群指出，今年1月，在雙方共同努力下，中美第3次成功續簽諒解備忘錄，這成為中美元首舊金山會晤後中美人文交流領域的重要成果。希望未來5年，雙方在打擊文物犯罪、強化考古與博物館合作、資訊分享等領域取得更豐碩的成果。

據陸方發布，美方表示，加強人文交流和文化遺產保護合作對中美關係健康穩定發展非常重要，願與中方保持合作，繼續推動雙方人文交流和民間交往，深化文化和旅遊領域務實合作，落實兩國元首舊金山會晤精神。

李群17日在美國紐約，代表中方接收曼哈頓區檢察官辦公室返還的38件文物藝術品，該批外流文物以藏傳佛教文物為主。這也是自2024年1月中美諒解備忘錄有效期順延以來，中美政府職能部門成功開展的首次文物返還合作。

大陸文旅部副部長、國家文物局局長李群16日至17日率團訪美，與美國國務院負責教育和文化事務的助理國務卿賽特菲爾德（Lee Satterfield）等進行交流。（取自大陸駐美大使館公眾號）
大陸文旅部副部長、國家文物局局長李群16日至17日率團訪美，與美國國務院負責教育和文化事務的助理國務卿賽特菲爾德（Lee Satterfield）等進行交流。（取自大陸駐美大使館公眾號）

文物 美國

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