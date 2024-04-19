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英副首相：中國在疆港南海存在侵犯行為 中使館：惡意污衊

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
英國副首相陶敦。（路透）
英國副首相陶敦。（路透）

英國副首相陶敦4月18日在就經濟安全問題發表講話時，稱中國在新疆、香港、南海存在「侵犯行為」並對他國進行「經濟脅迫」。陶敦並表示，英國將對科技領域對外投資和對外教育交流加強審查。對此中國大陸駐英大使館發言人以答記者問方式回應表示，英方政客有關涉華言論純屬顛倒黑白、惡意污衊，中方對此堅決反對、予以強烈譴責。

發言人稱，新疆、香港事務純屬中國內政，也根本不存在所謂「侵犯」問題，更輪不到英方指手畫腳。中國堅定維護在南海的領土主權和海洋權益，堅定維護南海和平穩定。我們堅決反對任何人在南海挑事生非、破壞地區穩定。至於英方指責中國搞“經濟脅迫”，這純屬無中生有，無比荒唐。

他說，如果英方限制科技領域對外投資和對外教育交流，將極度不明智，會嚴重影響英國技術進步和教育事業發展。

發言人稱，我們敦促英方政治人物停止造謠惑眾，停止破壞中英關係。

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