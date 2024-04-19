美否決致巴入聯失敗 陸駐聯代表傅聰：對美國決定十分失望

聯合國安理會表決巴勒斯坦成為聯合國正式成員國，因美國行使否決權而未獲通過；中國常駐聯合國代表傅聰在表決後發言表示，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎。中方對美國的決定感到十分失望。他並抨擊，反對國家主張巴勒斯坦不具備治理國家能力，完全是混淆是非的強盜邏輯。

只上任幾天的傅聰說，今天是令人悲傷的一天。由於美國的否決，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請遭到拒絕，巴勒斯坦人民幾十年的夢想被無情擊碎。中方對美國的決定感到十分失望。

他表示，獨立建國是巴勒斯坦人民幾代人的夙願，正式加入聯合國則是這段歷史進程關鍵一步。早在2011年，巴勒斯坦就提出了申請，由於個別國家的反對，安理會當時的行動被擱置。 13年已經夠久，可相關國家還在抱怨時間不夠、不該急於行動。這種說法是不真誠的。目前與以往任何時候相比，接納巴勒斯坦成為聯合國正式會員國都更具迫切性。

傅聰表示，有關國家不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，主張理由是巴勒斯坦國不具備治理國家的能力，我們對此不能同意。過去13年巴勒斯坦局勢發生許多變化，其中最根本的是約旦河西岸定居點不斷擴張，巴勒斯坦作為國家的生存空間不斷被擠壓，「兩國方案」的基礎不斷被侵蝕。有關國家對此視而不見，採取默許甚至縱容的態度，現在又反過來質疑巴勒斯坦不具備執政能力，這完全是混淆是非的強盜邏輯。

他說，更令人不可接受的是，相關國家也質疑巴勒斯坦是否符合聯合國憲章規定的會員國資格，暗示巴勒斯坦是否「愛好和平」還是個問題。

他表示，這樣的指控未免太過分，對於飽受佔領之苦的巴勒斯坦人民來說，不啻於在傷口上撒鹽，是極大的侮辱。如果出於政治算計不支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，不妨大方地說出來，而不必找藉口對巴勒斯坦人民進行二次傷害。

傅聰強調，獨立建國是巴勒斯坦人民不可剝奪的民族權利，不容置疑、不容交易。有關國家將巴以直接談判作為前提，聲稱巴勒斯坦加入聯合國只能是談判的結果，這是本末倒置。在以色列方面越來越明確拒絕「兩國方案」的情況下，由聯合國接納巴勒斯坦國成為正式會員國，可以讓巴勒斯坦享有同以色列平等的地位，將有助於為恢復巴以談判創造條件。所有真心支持「兩國方案」的國家，都不應該反對巴勒斯坦正式加入聯合國。

他表示，歷史車輪滾滾向前，時代大勢不容抗拒。我們相信，總有一天巴勒斯坦國將在聯合國享有與其他所有會員國同等的權利，巴勒斯坦和以色列作為兩個國家可以比鄰而居、和平共處，巴勒斯坦人民和以色列人民都過著安寧、幸福的生活。

他說，為了這一天早日到來，中方將繼續做出不懈努力，發揮建設性作用。