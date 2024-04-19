陸第一季外國人入出境 年增逾3倍

大陸國家移民管理局最新發布數據顯示，今年一季度全國累計查驗出入境外籍人員突破一千三百多萬人次，比去年同期增長超過三倍。大陸官方稱，自去年下半年以來，積極擴展免簽「朋友圈」並優化簽證流程的效果已逐漸浮現。

大陸國家移民管理局昨天發布今年第一季移民管理工作主要數據。全國累計查驗出入境人員超過一點四一億人次，年增百分之一一七點八，其中大陸居民六九五四點一萬人次，年增百分之一一四點九；港澳台居民五九一一點五萬人次，年增百分之一百點四；外籍人員一三○七點四萬人次，年增達百分之三○五點二。

大陸疫後經濟復甦不如預期，外國人赴陸旅遊的恢復情況也不到疫情前的一半。去年下半年起，大陸公布一系列「進一步促進中外人員往來，服務高品質發展和高水準對外開放」的新舉措，包含推進多項區域性入境免簽，優化簽證流程，並關注外國人在陸支付服務便利性的問題。

此外，大陸積極擴大免簽「朋友圈」，對法國、德國等十餘個歐洲國家，以及馬來西亞、新加坡等東協國家釋出免簽利多。央視報導指出，東協和歐盟分別是大陸第一和第二大貿易夥伴，這幾批擴大免簽的重要性不言而喻。新華社也曾報導，今年春節期間，上述新增可免簽入境大陸旅遊的訂單總量較疫情前的二○一九年翻倍成長。

大陸國家移民管理局發言人表示，今年第一季赴大陸外國人較多的國家中既包括美國、澳洲、加拿大、德國、英國等歐美國家，也包括俄羅斯、越南、緬甸、蒙古、寮國等與大陸毗鄰國家，以及韓國、日本、馬來西亞、新加坡、泰國等東亞、東南亞等國家。發言人並指，外國人赴陸以旅遊觀光最多，比例在三成以上，其次為商務、探親訪友、工作、學習等。

不過，受中美關係不佳影響，往來人員仍不高，迄今雙方直飛航班數量僅恢復到疫情前的三成，每周目前僅有八十餘班。