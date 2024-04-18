王毅：支持巴勒斯坦成為聯合國正式成員國

在聯合國安理會可能在當地時間4月18日或19日就阿拉伯國家決議草案進行投票，建議聯合國大會接納巴勒斯坦加入該組織之際。18日，正在出訪印尼的大陸外交部長王毅表示，遵守國際法沒有「例外」，美國沒有「特權」，並明確表示，中方支持巴勒斯坦成為聯合國正式成員國。

聯合國安理會在阿拉伯國家強烈要求下，將在4月18日下午就巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員一事進行表決。王毅出訪印尼時發聲支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，顯然是對可能反對的美國施加壓力。

據大陸外交部網站消息，王毅18日於印尼雅加達同印尼外交部長蕾特諾會談後共同會見記者時表示，加薩衝突已延續半年之久，造成21世紀罕見的人道主義悲劇。聯合國安理會響應國際社會呼聲，持續審議有關加薩停火的決議草案，卻被美國獨家一再否決。

他說，最近，安理會終於第一次通過了要求加薩立即停火的2728號決議，美國這次沒敢繼續站在國際道義的對立面，選擇了棄權，但卻聲稱這一決議「沒有約束力」。美方這一言論令世人大吃一驚，再次暴露了美國的霸權心態。國際法在美國眼裡似乎只是想用則用，不想用則棄之的工具而已。

王毅指出，每個聯合國會員國都清楚，安理會依據《聯合國憲章》所作的決定具有約束力，所有國家都有義務遵守，這是各國加入聯合國時許下的鄭重承諾。美國作為安理會常任理事國更應該帶頭遵守。聯合國秘書處針對美方的荒謬說法明確強調，所有安理會決議都是國際法，都具有法律效力。希望美國放下唯我獨尊的心態，認真地聽一聽國際社會呼聲。也建議美方官員好好溫習國際法基本常識。

此外，王毅提到，美國一貫聲稱要遵守「基於規則的國際秩序」，而最大的規則就是聯合國憲章宗旨和原則，就是包括安理會決議在內的國際法規。安理會作為集體安全機制的核心，不能成為個別國家玩弄地緣政治的工具，更不能成為強權霸權大行其道的舞台。

王毅強調，在遵守國際法包括遵守安理會規則這一問題上，聯合國沒有「例外」，美國沒有「特權」。希望美方改一改高高在上的舊習，以聯合國一員的身份，和其他會員國一道，履行應盡的國際職責，支持2728號決議，盡快在加沙地區實現全面停火，拯救巴勒斯坦人民於水火之中。