中美經濟工作組會議 雙方再次就工業產能過剩的議題交鋒

據中國財政部官網消息，大陸財政部副部長廖岷與美國財政部副部長尚博16日共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。中美經濟工作組會議在華盛頓舉行，雙方再次就工業產能過剩的議題交鋒。

美國財政部16日在會議結束後的新聞稿說，會議討論了「平衡增長」的議題，美國繼續表達對中國非市場做法和工業產能過剩的擔憂。雙方還就反洗錢問題進行首次聯合交流，並稱兩國「都同意進一步討論這些問題」。

據大陸財政部新聞稿，雙方圍繞落實牽頭人重要共識，就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長、下步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。中方就美對華經貿限制措施表達關切，並就產能問題作出進一步回應。雙方同意繼續保持溝通交流。

美國財長葉倫上周訪華期間，美國對中國工業產能過剩的擔憂成為主要議題。葉倫指出中國進一步提升已十分龐大的製造業產能，這成為全球普遍關注的問題，並敦促北京將重心放在提振內需上。葉倫周二在出席會議前發表講話說，「我仍然相信，解決產能過剩和更廣泛的宏觀經濟失衡問題，可以幫助中國自身的經濟。」

但彭博社報導，中國政府應美國要求改變產業政策的可能性微乎其微。北京方面認為，中國企業受到發達國家打壓，並已就美國的一些補貼政策向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

會議結束後，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇駁斥產能過剩的指控。他批評，將產能過剩政治化，將經濟問題和安全問題聯繫起來違背了經濟規律，損害了中國產業和全球經濟穩定。中方認為，各方應遵循公平競爭、開放合作等市場經濟基本原則。

另，16日，中美金融工作組在華盛頓舉行第四次會議。會議由人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。