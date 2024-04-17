中美經濟工作組會議 雙方再次就工業產能過剩的議題交鋒

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在中美經濟工作組舉行第四次會議後，美國財政部長葉倫會見中方代表團一行。 （圖／取自大陸財政部網站）
在中美經濟工作組舉行第四次會議後，美國財政部長葉倫會見中方代表團一行。 （圖／取自大陸財政部網站）

據中國財政部官網消息，大陸財政部副部長廖岷與美國財政部副部長尚博16日共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。中美經濟工作組會議在華盛頓舉行，雙方再次就工業產能過剩的議題交鋒。

美國財政部16日在會議結束後的新聞稿說，會議討論了「平衡增長」的議題，美國繼續表達對中國非市場做法和工業產能過剩的擔憂。雙方還就反洗錢問題進行首次聯合交流，並稱兩國「都同意進一步討論這些問題」。

據大陸財政部新聞稿，雙方圍繞落實牽頭人重要共識，就全球及中美宏觀經濟形勢和平衡增長、下步溝通安排等議題進行了深入、務實、建設性的溝通。中方就美對華經貿限制措施表達關切，並就產能問題作出進一步回應。雙方同意繼續保持溝通交流。

美國財長葉倫上周訪華期間，美國對中國工業產能過剩的擔憂成為主要議題。葉倫指出中國進一步提升已十分龐大的製造業產能，這成為全球普遍關注的問題，並敦促北京將重心放在提振內需上。葉倫周二在出席會議前發表講話說，「我仍然相信，解決產能過剩和更廣泛的宏觀經濟失衡問題，可以幫助中國自身的經濟。」

但彭博社報導，中國政府應美國要求改變產業政策的可能性微乎其微。北京方面認為，中國企業受到發達國家打壓，並已就美國的一些補貼政策向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

會議結束後，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇駁斥產能過剩的指控。他批評，將產能過剩政治化，將經濟問題和安全問題聯繫起來違背了經濟規律，損害了中國產業和全球經濟穩定。中方認為，各方應遵循公平競爭、開放合作等市場經濟基本原則。

另，16日，中美金融工作組在華盛頓舉行第四次會議。會議由人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理財長奈曼共同主持。

雙方就兩國貨幣政策與金融穩定、金融監管合作、金融市場制度性安排、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

當地4月16日，大陸財政部副部長廖岷在美國華盛頓與美國財政部副部長尚博共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。（圖／取自大陸財政部網站）
當地4月16日，大陸財政部副部長廖岷在美國華盛頓與美國財政部副部長尚博共同主持召開中美經濟工作組第四次會議。（圖／取自大陸財政部網站）

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