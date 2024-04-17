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加拿大副外交部長將訪陸 試圖重啓雙邊關係
加拿大副外長莫里森（David Morrison）計劃前往中國訪問，試圖重啟加中關係，加拿大政商學界提醒，加拿大與北京打交道，需要非常小心。
根據新加坡聯合早報報導，加拿大2018年12應美國要求，在溫哥華逮捕中國科技巨企華為首席財務官孟晚舟，北京隨後採取反制措施，以間諜罪拘捕兩名加拿大公民，令雙邊關係凍結。
加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）2021年上任後一直未訪問中國，但曾與中國大陸外交部長王毅在今年2月的德國慕尼黑會議會面。如今加拿大外交部副部長將前往中國訪問，雙邊關係有望解凍。
儘管加中兩國在政治交往上停擺，但雙邊經貿並未中斷。尤其加拿大對中國大陸出口不斷擴大，2023年最新數據顯示，中國自加拿大進口商品總值為407億美元，較2022年同期增長10.6%，相對的加拿大則降低來自中國的非必需品進口，
加拿大政治評論員廖長仁告訴自由亞洲電台，加拿大對中國明確定調為「去風險化」，政界和商界都變得更務實聰明，「不會對加拿大造成國家安全就可以做生意。但若出現危險就要很小心。」
聯合早報指出，近期加拿大指責北京干預加國2019年和2021年兩屆大選，國會目前正召開調查外國干預選舉的聽證會。
加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，莫里森訪華等於先探路，為未來部長級的訪問找到合理性，只不過未來趙美蘭訪中，將可能面對中方對加拿大的不滿情緒。
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