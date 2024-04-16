台灣有事就是日本有事？中共官媒放話若敢介入「新仇舊恨一起算」

日本近年頻頻提出「台灣有事就是日本有事」，大陸央視旗下微信公眾號《日月譚天》指出，近期一連串的態勢發展顯示，日本正為日美聯手介入「台海衝突」布局。文章警告，若日本敢開歷史倒車，中國將會「新仇舊恨會一起算」！

《日月譚天》指出，本月10日，日美領導人在華盛頓發表聯合聲明，宣布日美安全同盟重大升級，駐日美軍將重組聯合作戰司令部，兩國將合作生產武器等。文章稱，相關聲明的矛頭明確指向中國和台海局勢。

此外，本月稍早日本共同社還報導，為加強防衛能力，日本政府決定將位於北海道、沖繩等地的16個機場和港口指定為「特定使用機場港口」，並對其進行修整和擴建，主要是考慮到對中國海洋活動和「台灣有事」的擔憂。

《日月譚天》稱，這一訊息顯示，「蓄謀已久的日本露出僚牙，朝著染指台海、破壞地區和平跨出了實質性的危險一步。」

文章表示，此次日本進行軍事化改造的是16座民用機場和港口，以便戰時起降戰鬥機和運輸機、停靠大型艦船。仔細分析這16個點位部署規律，得到的結論真令人「汗毛倒豎」。

首先，包括5座機場和2座港口在內的7個點位處於沖繩和九州，對西南方向的釣魚島和台灣具有極強針對性。

中國社會科學院台灣研究所助理研究員王強告訴《日月譚天》，這與日本政府設想的「西南諸島防衛」相關。日本密集調整西南軍事部署，主要集中在「第一島鏈」的關鍵位置和台海地區樞紐要衝，其目的就是要充當「第一島鏈」扼喉卡要的關鍵力量。

大陸軍事專家邵永靈特別指出，需要警惕的點位是，距離台灣僅約230公里的石垣島。假如日本在西南方向發生軍事衝突，那麼石垣島一定是其重要的前進基地。日本已經從美國購買了400枚戰斧導彈，並計劃加長導彈射程。

若日本將遠程導彈部署在石垣島，其射程範圍基本上可以覆蓋台灣相當大部分的空海域和陸地。邵永靈表示，實際上，日本防衛省去年就開始向石垣駐地運送彈藥，加快導彈部隊部署，這顯示，日本已在做攪動台海的實質準備。

邵永靈認為，從日美同盟視角觀察，可以看出日本正為日美聯手介入「台海衝突」布局，彌補美國介入台海「鞭長莫及」的困境。近日駐日美軍重組聯合作戰司令部等消息，都指向這一目的。

《日月譚天》稱，一段時間以來，日本強化西南諸島警戒監視力量，加快導彈部隊部署，增建彈藥庫，加速構建反擊能力。「日本這一步步軍事部署就像在棋盤上落下一顆顆險惡棋子，逐步將軍事觸角伸進台海。」

文章認為，日本是以「台灣有事」為藉口推動漸進式的軍事突破，最終實現「國家正常化」。大陸軍事專家梁永春強調，日本通過炒作「台灣有事」來渲染戰爭威脅，借機要求軍事鬆綁、擴充軍備，摘掉「和平憲法」的「緊箍咒」。此次升級日美安全同盟關係，徹底改變日本長期奉行的「專守防衛」政策，日本自衛隊實質上將變成一支真正的軍隊。

《日月譚天》指出，對於當前日本政府的動作中國必須高度警惕。文章最後並警告，「倘若日本膽敢開歷史倒車」，將會「新仇舊恨會一起算」！