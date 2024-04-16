陸批日本《外交藍皮書》 渲染「中國威脅」

日本共同社16日指出，日本外務大臣上川陽子在內閣會議上公布2024年版的《外交藍皮書》，這也是時隔5年後日本在度重申「中日戰略互惠關係」。對此大陸外交部表示，日方的相關文件沿襲抹黑指責中國的陳詞濫調，渲染所謂「中國威脅」，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對。

在大陸外交部16日下午召開的例行記者會上，發言人林劍表示，去年11月，中日兩國領導人在舊金山會晤時，重新確認了全面推動戰略互惠關係的兩國關係定位，為兩國關係改善發展提供了關鍵政治引領。

林劍指出，日方的相關文件沿襲了抹黑指責中國的陳詞濫調，渲染所謂「中國威脅」，無理干涉中國內政，中方對此堅決反對。中方敦促日方糾正錯誤做法，停止挑動和製造陣營對抗，真正將戰略互惠關係定位作為雙邊關係發展的遵循，朝著構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係這一目標作出不懈努力。

據讀賣新聞，日本外務大臣上川陽子於16日的內閣會議上報告，彙整2023年的日本外交與國際局勢的2024年版《外交藍皮書》。藍皮書內總結了過去一年國際情勢和日本外交政策的變化，其中關於中日關係，該文件認為，儘管日本與中國之間還存在包含尖閣諸島（我國稱釣魚台）局勢在內的東海、南海等「許多懸而未決的問題」，但保持建設性的穩定關係對兩國非常重要，雙方需要推進「戰略互惠關係」。

報導指出，藍皮書是日本政府時隔5年重新將「中日戰略互惠關係」寫入《外交藍皮書》，這一措辭最近一次出現是在2019年的報告中。去年11月，中日兩國重新確認全面推進戰略互惠關係的兩國關係定位。

然而在上述論述再度出現的同時，日本時事通訊社則稱，《外交藍皮書》也提到，鑑於當前「困難的戰略環境」，日本政府將推進與美國和菲律賓的具體合作。值得注意的是，藍皮書也指出，台灣海峽的和平穩定對日本的安全保障以及國際社會的整體穩定至為重要。