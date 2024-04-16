習近平晤蕭茲 談烏俄危機提「四要四不要」原則

中國大陸國家主席習近平16日在北京釣魚台國賓館與德國總理蕭茲會晤。雙方討論烏克蘭危機時，習近平提出四點原則：要以和平的大局為重、要為局勢降溫、要為恢復和平累積條件、要減少對全球經濟的負面影響。

據大陸央視新聞報導，習近平16日上午與蕭茲的會談也涉及俄烏衝突話題。習近平表示，中德都致力於遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，反對使用核武器或攻擊和平核設施，妥善解決國際糧食安全問題，遵守國際人道主義法。

習近平強調，當前形勢下，為防止衝突螺旋式升級甚至走向失控，各方應共同致力於早日恢復和平。習近平並就俄烏衝突的解決提出「四要四不要」原則：

一、要以和平穩定的大局為重，不要謀求一己私利； 二、要為局勢降溫，不要拱火澆油； 三、要為恢復和平累積條件，不要進一步激化矛盾； 四、要減少對世界經濟的負面影響，不要破壞全球產業鏈供應鏈穩定。

習近平重申，中方不是烏克蘭危機的當事方、參與方，但一直在以自己的方式勸和促談。中方鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論的國際和會，願就此與包括德國在內的有關各方保持密切溝通。

此外，蕭茲與習近平還就以哈衝突等共同關心的國際和地區問題交換意見。雙方都認為，應落實聯合國安理會「第2728號決議」，防止事態擴大，避免局勢進一步惡化，保證加薩地帶無障礙、可持續的人道主義准入，支持巴勒斯坦問題在「兩國方案」基礎上早日通過談判解決，呼籲有影響力的國家為維護區域和平穩定發揮建設性作用，推動巴勒斯坦問題早日全面、公正、持久解決。