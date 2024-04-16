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會晤德國總理蕭茲 習近平求同存異交流互鑑、中德方能行穩致遠

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家主席習近平16日上午在北京釣魚台賓館會見來訪的德國總理蕭茲。習近平表示，只要雙方相互尊重並求同存異，中德雙邊關係將持續穩定發展。（圖／取自央視新聞微博）
大陸國家主席習近平16日上午在北京釣魚台賓館會見來訪的德國總理蕭茲。習近平表示，只要雙方相互尊重並求同存異，中德雙邊關係將持續穩定發展。（圖／取自央視新聞微博）

德國總理蕭茲16日上午在北京釣魚台國賓館會見大陸國家主席習近平。習近平於會上表示，只要雙方相互尊重並求同存異，中德雙邊關係將持續穩定發展。蕭茲則說，德方反對保護主義，支持自由貿易，作為歐盟重要成員，德國願為促進歐盟同中國關係良好發展發揮積極作用。

據央視新聞報導，習近平指出，當前世界百年變局加速演進，人類社會面臨的風險挑戰增多，要解決這些問題，離不開大國合作。中德是世界第二、第三大經濟體，鞏固和發展中德關係的意義超越雙邊關係範疇，對亞歐大陸乃至整個世界都有重要影響。兩國要從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係，攜手為世界注入更多穩定性和確定性。

習近平強調，中德間沒有根本利益衝突，彼此不構成安全威脅。中德合作對雙方有利，對世界有利。世界越是動盪，雙方越要提升兩國關係的韌性和活力，堅持中德關係的合作主基調和發展大方向，牢牢把握中德是全方位戰略夥伴這一定位。中國對德政策保持高度穩定性和連貫性。「只要雙方堅持相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏，兩國關係必將持續行穩致遠。」

習近平還表示，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依賴。中德互利合作不是「風險」，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機會。不論是機械製造、汽車等傳統領域，或是綠色轉型、數位化、人工智慧等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。雙方應該發揚互利共贏的鮮明特色，彼此成就。

習近平稱，中國出口電動車、鋰電池、光電產品等，不僅豐富全球供給，緩解全球通膨壓力，也為全球應對氣候變遷和綠色低碳轉型做出巨大貢獻。中德兩國都以實業立國，都支持自由貿易和經濟全球化。雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟法則出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。

他還表示，中國堅持對外開放基本國策，希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、不歧視的營商環境。中德在世界多極化問題上有不少共通之處。多極化本質上應該是不同文明、不同制度、不同道路的國家間相互尊重、和平共處。中德應獨立自主進行多邊領域協作，推動國際社會用實際行動更好應對氣候變遷、發展不平衡、區域衝突等全球性挑戰，為世界的平衡穩定做出更多貢獻。

蕭茲則稱，雙方成功舉行兩國政府諮詢以及戰略、財金等領域高層對話，也將舉行氣候變遷和綠色轉型對話。過去兩天和德國企業界代表參訪重慶、上海等地，對中德兩國企業界的緊密合作印象深刻。德方願同中方繼續加強兩國關係，深化各領域雙邊對話與合作，推進教育、文化等領域人文交流，這對德中兩國以及世界都至關重要。

蕭茲指，德方願同中方加強溝通協調，共同應對氣候變遷等全球挑戰，致力於維護多邊國際秩序，促進世界和平與發展，不贊同對立對抗。德方反對保護主義，支持自由貿易。作為歐盟重要成員，德國願為促進歐盟同中國關係良好發展發揮積極作用。

有專家分析，去年德國啟動對中國「去風險」的戰略，此次蕭茲到中國展開訪問，旨在美國和歐盟威脅對中國商品補貼問題祭出對策的微妙時刻，鞏固兩國關係。

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