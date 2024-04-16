美國官員接連訪陸 胡錫進：美非中國傳統意義上敵人

包括美國亞太助理國務助卿康達在內，近日有多名美方官員接連訪問中國大陸。《環球時報》前總編輯胡錫進在微博上發文強調，美國不是中國傳統意義上的敵人，「希望中美永遠不撕破臉」。

據大陸外交部網站消息，大陸副外長馬朝旭15日在北京會見康達一行，雙方就推進中美各領域對話合作、妥善管控分歧進行深入、建設性的溝通。

央視新聞報導，15日，大陸國務院副總理丁薛祥在北京會見美國專利商標局局長維達爾時表示，願同美方拓展智慧財產權領域務實合作，著力解決彼此關切問題，營造公平、公正、非歧視的營商環境。丁薛祥也向維達爾提到中美「舊金山願景」，強調雙方要認真落實兩國元首共識，讓願景成為現實。

另，美國舊金山市長布里德也於近日展開8日的訪華行程。布里德15日抵深圳後與當地企業家及深圳航空代表會面。據CGTN報導，布里德透露，此行目的主要是圍繞經濟和旅遊方面的合作機會，她並期盼能讓中國貓熊落腳舊金山，推動雙邊友好交流。

針對中美關係發展，胡錫進評論強調，「今天的美國不是中國傳統意義的敵人」，中國絕大多數人包括政府也絕不願中美成為敵人。

他同時指出，「那些想恐嚇中國和想與中國為敵的美國人，他們必須清楚，如果在中國近海中美開戰，已經強大起來的解放軍絕對能夠把西太平洋的美軍和它的盟國軍隊打出屎來。」

胡錫進稱，美國必須牢記，中國是核子大國，中方不先使用核武器，但已形成用二次核打擊把任何對中國率先核攻擊的國家從地球上抹去的強大能力。

「換句話說，誰對中國使用核武器，都是自殺行為。」中國的東風-41、新型核潛艇、高超音速洲際飛彈就是「幫他們自殺用的」，美國已失去對中國核訛詐的可能性，中國不與美為敵，但從常規力量到核武力量，中國有充足的底氣蔑視華盛頓將其霸權向中國強加的野心。

胡錫進還表示，美國別在台海和南海惹中國，「地區走狗請夾起尾巴來」。中國主張和平解決爭端，這是真誠善意。誰要想玩渾的惡對中國，故事盡頭必是它的噩運。