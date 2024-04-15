丁薛祥會見美專利局局長：願拓展智慧財產權領域合作
中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥15日在北京會見美國專利商標局局長凱蒂·維達爾。他表示，願同美方拓展智慧財產權領域務實合作，著力解決彼此關切問題。
據大陸外交部網站發布，丁薛祥表示，大陸國家主席習近平同美國總統拜登為中美關係開啟了「舊金山願景」，雙方要認真落實兩國元首重要共識，讓願景成為現實，更好造福兩國和兩國人民。中方始終高度重視智慧財產權保護，願同美方拓展智慧財產權領域務實合作，著力解決彼此關切問題，營造公平、公正、非歧視的營商環境，為推動兩國關係穩定發展作出更大貢獻。
據中方發布，維達爾表示，美國專利商標局重視發展與中國的智慧財產權合作，願加強對話交流和密切合作，為創新主體提供良好服務，更好實現創新成果轉化運用。
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