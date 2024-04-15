胡耀邦35週年忌日仍敏感 退休幹部撰文紀念遭禁言

今天是已故中共總書記胡耀邦35週年忌日，一些中國知識分子並未忘記這個日子，不時轉發一些紀念短文及舊照片，但像中共退休幹部閻淮撰寫、推崇胡耀邦最大功績是「解放一億政治賤民」的文章不但被刪，其微信帳號更被禁言兩週。

胡耀邦1987年1月在總書記任內失勢被鬥倒，黯然下台，1989年4月15日逝世，享壽74歲。此後，北京天安門廣場出現悼念他的大型集會，並演變成民主運動，進而釀成「六四」事件。

此後，4月15日在中國便成為敏感日期，部分較活躍的自由派人士及維權人士經常在這天成為當局的重點監控對象，一些詞彙及文章也常因此被刪除。

自中共中組部青年幹部局副局長退休的閻淮，12日在網路發表「胡耀邦最偉大功績是解放1億政治賤民—紀念偉大的人道主義者逝世35週年」的文章。內容指出，為黨內幹部平反冤假錯案、落實幹部政策確是胡耀邦的功績，但一般的「政治賤民」地富（地主、富農）及其子女「誰會為其鳴不平？高層可有代言人？」。

閻淮指出，地主和富農在1949年後一直處於被管制狀態，波及三親九族，這樣的「政治賤民」近1億人；而文革後中共計劃有條件地為改造好的地富摘帽，但阻力極大。

他提到，胡耀邦在此艱難時刻挺身而出、力排眾議，在他不懈努力下，1980年代初期全中國2000多萬以地富為主體的「四類分子」全部摘帽，連同他們的親屬，全國1/10、上億人擺脫了中國「政治賤民」的卑微身分，「這才是偉大的人道主義者胡耀邦真正不可磨滅的偉大歷史功勳」。

閻淮直指，若說35年前被廢黜的趙紫陽是「中共智慧的大腦」，那麼35年前逝世的胡耀邦就是「中共善良的心臟」。文末並指，謹以此「小文」表達對他「心中永遠的英雄的敬意」。

綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，閻淮這篇文章及對文章的相關評論不但在微信朋友圈被屏蔽，閻淮的微信帳號更被禁言兩週。

閻淮現年79歲，「六四」事件後與中共分道揚鑣，其後移居海外，2017年曾在海外發表長篇回憶錄「進出中組部」，內容解密中共官員選拔制度，包括當年考察中共高官程序，包括現任領導人等，一度受到矚目。

閻淮的友人季風今天表示，經他向閻淮求證，上述紀念胡耀邦的文章的確出自閻淮之手。閻淮3月才從美國返回中國，但他不被允許接受境外媒體採訪。

除了閻淮，一些海外中國人士也對胡耀邦表示推崇。「北京之春」雜誌榮譽主編胡平表示，當今的中國政壇不但看不到胡耀邦式的人物，現任中共總書記習近平上台後，中國的政治環境更沒有這類人的容身之處。如果胡耀邦死後有知，他一定會對今天的中國政局感到非常悲哀和沈重。

但胡平強調，相信胡耀邦的精神不死，因為它代表的是一種社會要求自由化的精神。從胡耀邦反對壓制言論自由及對異議的容忍，對中共領導人來說，就已經是非常重要的關鍵。

就讀美國喬治城大學、2022年底在華盛頓街頭公開聲援中國「白紙運動」的張津睿也表示，胡耀邦站在改革的一方，對學生有很多同情，這「與現在的領導人形成巨大的對比」。至於他所屬的這一代，「我們反對的是習近平領導的中國政府，已經很少人對從內部改變中國還抱有希望了」。