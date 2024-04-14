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點名前陸司法部長 中共黨校報紙批傅政華結交「政治騙子」、影響惡劣

中央社／ 台北14日電
中共中央黨校機關報學習時報日前發表文章，對中國黨政官員常見被查原因的「政治騙子」進行批判，其中即點名前中國司法部長傅政華「長期結交多名政治騙子，造成惡劣影響」。前中國司法部長傅政華。圖／取自中新網
中共中央黨校機關報學習時報日前發表文章，對中國黨政官員常見被查原因的「政治騙子」進行批判，其中即點名前中國司法部長傅政華「長期結交多名政治騙子，造成惡劣影響」。前中國司法部長傅政華。圖／取自中新網

中共中央黨校機關報學習時報日前發表文章，對中國黨政官員常見被查原因的「政治騙子」進行批判，其中即點名前中國司法部長傅政華「長期結交多名政治騙子，造成惡劣影響」。

不過，這篇文章並沒有對傅政華結交的「政治騙子」身分，作具體及詳細敘述。

這篇以「堅決剷除『政治騙子』生存土壤」為題的文章指出，近年來，在中共中紀委、中國國家監委發布的被查處官員通報中，「政治騙子」的表述多次出現。中共中央正加大力度打擊結交、充當「政治騙子」的問題，要求堅決剷除「政治騙子」生存土壤。

文章直指，傅政華2022年3月被中紀委、國家監委調查時的通報就提到，傅政華「完全背棄理想信念，在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；妄議黨中央大政方針，長期結交多名『政治騙子』，造成惡劣影響等」。

除傅政華外，這篇文章還提到了前山西省副省長兼公安廳長劉新雲，指他「喪失政治原則，毫無『四個意識』，參與在黨內搞團團夥夥，結交『政治騙子』，熱衷政治投機，造成惡劣政治影響」。

文章指出，「政治騙子」往往真實身分普通，卻能假借各種政治偽裝，通過五花八門的騙術，展示政治資源，騙取黨員幹部信任。這些人有的設計虛假身分，冒充或虛構領導幹部及其親屬、朋友、身邊工作人員，或者有特殊背景的專家教授、學者智囊、「大師」等。

有的透過各種方式進行包裝。例如偽造領導幹部圖文影音資料、虛構與領導幹部交往經歷、營造有經濟實力的人設、傳播政治謠言、編造內部消息、假意用牽線搭橋方式展示「稀缺的政治資源」。

文章提到，只有規則有效的運行，才能讓任人唯親、排除異己、拉幫結派、搞團團夥夥、說情打招呼、隨意插手干預的潛規則無處藏身，真正做到剷除「政治騙子」的生存土壤，營造「風清氣正的政治生態」。

中共 中紀委 公安 幹部

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