中國大陸國安部公布10大間諜案 鄭宇欽、梁成運在列

中國國安部今天推出專題，回顧過去10年10大間諜案件，其中披露，被指為「台諜」的學者鄭宇欽被判刑7年；被指當美國間諜30餘年的中國僑團領袖梁成運則是在影片中表示「很後悔」。

4月15日是中國的「全民國家安全教育日」，國家安全部官方微信公眾號今天推出專題「創新引領·國安礪劍」上集，總結回顧中共總書記習近平提出「總體國家安全觀」10年來的10個重大間諜案件。國安部宣稱，透過起底境外間諜情報機關滲透、竊密、策反的各式手法，樹牢民眾的反間防諜意識，讓間諜「無處遁形」。

這10大案例中，包含前加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）及加國商人史佩弗（MichaelSpavor）、曾在捷克任教的台籍學者鄭宇欽、在美中國僑團領袖梁成運以及中國諮詢行業龍頭企業凱盛融英等。

鄭宇欽曾在捷克的大學任教，2020年10月在中國官媒央視節目首次披露，指他因涉嫌「間諜罪」已於2019年4月在入境中國時被國家安全機關逮捕。

中國國安部今天發布的影片說，鄭宇欽利用「中歐政治經濟研究所所長」頭銜及查理大學（CharlesUniversity）教授身分參與國際會議，搜集了解有關國家對中國政治、國防、科技、軍工等領域重大事項的看法，並與來自大陸的參會學者聯繫、套取情報，「2022年2月，鄭宇欽被判處有期徒刑7年」。

1945年出生的梁成運，現年78歲，他被指1980年代移民美國，1989年正式被美國間諜情報機關吸收擔任線人。中方稱，在美國有關機關的指揮下，他在多個華僑社團中任職，並多次赴中國慈善捐款，塑造出「愛國慈善家」形象。

中國國安部指梁成運透過貼靠刺探、監控竊密、釣魚執法等手段，從中國駐美機構和人員處獲取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反中國赴美開展公務人員。

他在國安部今天發布的影片中露面說，「我很後悔，我想告訴所有的中國人、華人，他們（美國）的甜言蜜語是假的。」

梁成運2021年4月15日被江蘇省蘇州市國家安全局採取強制措施，當地中級人民法院2023年5月15日以間諜罪判處他無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產人民幣50萬元。

另一個被指為「十大間諜案例」的是諮詢機構凱盛融英。相關案例曾讓在中國的諮詢企業產生寒蟬效應。

影片中說，部分諮詢企業片面追求業務規模快速成長，忽視可能存在的國家安全風險。2022年底，國家安全機關會同有關部門，對中國諮詢龍頭企業凱盛融英信息科技股份有限公司公開執法。

中國國安機關掌握，部分境內諮詢企業大量接受境外公司委託，對中國的敏感行業開展諮詢項目，其中一些境外公司，與外國政府、軍方、情報機關關係密切。

影片說，一些接受諮詢的專家放鬆警惕，在涉外諮詢中，洩露內部敏感內容，甚至國家秘密和情報，走上了違法犯罪道路。「外國掌握這些敏感信息後，據此對我國一系列企業實施精準制裁，對我國產業發展和經濟安全，造成重大危害。」

2023年5月8日，官媒報導，警方突擊搜查凱盛融英在上海、北京、深圳和蘇州的辦公室。中國外交部次日證實，這些行動與國家安全有關。凱盛融英10日表示：「我司深刻認識到在過去的經營活動中未能充分履行國家安全防範責任。」