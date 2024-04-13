菲稱加強對話避南海升溫 大陸嗆先處理仁愛暗沙

菲國總統小馬可仕日前呼籲與大陸展開對話，以減少兩國在南海發生衝突，大陸駐菲律賓大使館今天說，菲國雖呼籲加強與大陸對話避免南海緊張升溫，但菲國應趕緊拖走置放於仁愛暗沙的軍艦。

路透社8日報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，菲律賓繼續與大陸對話，並正在用盡一切辦法與大陸領導人對話，以免加劇南海緊張局勢。

大陸駐菲國大使館官網今天發布發言人答記者問，闡述中方認為應如何處理當前仁愛暗沙情勢的立場。

大陸駐菲使館表示，中方一貫致力於通過對話協商與菲方妥善管控南海分歧，若菲方願意藉由對話溝通緩和仁愛暗沙情勢，關鍵是重信守諾、遵守共識、停止挑釁。

大陸駐菲使館說，首先，菲國派「軍艦」在仁愛暗沙長期「坐灘」侵犯大陸主權，違反「南海各方行為宣言」第5條有關不在無人島礁居住的規定，中方要求應盡快拖走這艘軍艦，恢復仁愛暗沙無人無設施的原狀。

大陸駐菲使館表示，軍艦拖走之前，若菲國需要運送補給物資給派駐在這艘艦艇的人員，中方願從人道主義出發，在事先向中方通報，並經現場核查後，允許菲方實施運補，中方將全程監控。

大陸駐菲使館指出，若菲方運送大量建材上艦，試圖建設固定設施和永久哨所，中方絕不接受，將堅決依法依規予以攔阻，以維護大陸主權和「南海各方行為宣言」的嚴肅性。

另據英國「金融時報」（Financial Times）7日報導，

菲律賓將二戰時期登陸艦「馬德雷山號」（SierraMadre）擱淺在具主權爭議的仁愛暗沙，已成為美國與大陸之間的潛在衝突爆發點。

報導說，馬德雷山號擱淺當地已有25年之久，大陸海警近期利用水砲阻止菲律賓運送補給品給船上的軍人，雙方頻生齟齬。