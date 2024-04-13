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美日菲峰會關切南海 陸駐菲使館：關鍵是停止挑釁

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
針對南海問題，菲律賓總統馬可仕日前提出會用可能與中國高層溝通交流，陸駐菲律賓使館發言人回應，關鍵是要遵守共識、停止挑釁。（路透）
針對南海問題，菲律賓總統馬可仕日前提出會用可能與中國高層溝通交流，陸駐菲律賓使館發言人回應，關鍵是要遵守共識、停止挑釁。（路透）

美日菲三邊峰11日於白宮舉行，據中國大陸駐菲律賓使館網站，陸駐菲使館發言人12日回應說，願從人道主義角度出發，允許菲方實施生活物資補給，但絕不接受菲方進行設施建材的運輸，關鍵是要遵守共識、停止挑釁。

美國總統拜登、日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可仕10日舉行會談並發表聯合聲明，聲明嚴正關切中國在南海的侵略行徑，並指控中方阻礙菲律賓在仁愛礁的運補作業既危險又破壞穩定。

菲律賓總統馬可仕曾於8日表示，呼籲與中國進行談判，以防止在南海撞船和使用水炮等更多事件。他指出，菲律賓會繼續與中國保持會談，用盡所有可能與中國高層溝通交流。

針對此一呼籲，使館發言人回應，中方一貫致力於通過對話協商，與菲方妥善管控南海分歧，若菲方真正想通過對話溝通緩和仁愛礁局勢，關鍵是要遵守共識、停止挑釁。

針對菲律賓派軍艦在仁愛礁長期擱淺並派員進駐，發言人指出，此舉違反《南海各方行為宣言》，特別是第五條不在無人島礁採取居住行為的規定。要求菲方盡快拖走該艦，恢復仁愛礁無人無設施的原狀。

發言人表示，在軍艦拖走之前，中方願從人道主義出發，在監控下開放生活物資的補給運送，但若想將大量建材送到船艦，試圖固定船艦或成立永久哨兵駐所，中方將堅決攔阻，以維護中國主權。

南海 小馬可仕 菲律賓

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