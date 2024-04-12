德總理訪中料提台灣 大企業隨行也難掩經貿分岐

德國總理蕭茲4月14日至16日訪問中國，分析指出，預料蕭茲此行會提及台灣，重申台海安全重要性，另大批德企高層隨行，被解讀是有意將對話焦點凸顯雙邊合作部份，但實際上仍難掩經貿分歧。

中國外交部發言人毛寧今天宣布，應國務院總理李強邀請，德國總理蕭茲（Olaf Scholz） 將於4月14日至16日對中國進行正式訪問。

德國之聲今天報導，蕭茲將率一批頂尖企業代表前往中國，並預計在行程最後一天與中國國家主席習近平會晤。這將是柏林繼去年發布「對中戰略」後，德中兩國領導人首度實體會面。

報導表示，外界預期，蕭茲訪問期間將提及幾項重大議題，包含中國與歐洲貿易逆差及產能過剩、中國在俄烏戰爭中與俄羅斯的關係，以及日益緊張的台海局勢。

歐中關係專家、亞洲協會政策研究所（Asia SocietyPolicy Institute）中國分析資深研究員陸克（Philippe LeCorre）表示，中國在南海和台灣海峽日益增加的軍事活動引起美國和歐洲各國政府的擔憂。他預計蕭茲在訪期間將會提及台灣。

陸克指出，「在歐洲，人們對台灣問題的興趣從未如此強烈，即使是往往比法國或英國更商業導向的德國，也不例外。」

2023年6月，中國總理李強訪問柏林，蕭茲事後向德國議會表示，會面時警告中國政府不應使用武力改變領土範圍，特別是針對台灣。

德國去年發布了首部「對中戰略」，目標是在關鍵領域減少對中國市場的依賴，與歐盟近來呼籲的對中國「去風險化」的戰略方向一致。但蕭茲此行將率領包含西門子、化工業龍頭巴斯夫（BASF）、賓士汽車等德國產業巨頭的總裁一同出訪，或已暗示「去風險化」的對中戰略比預期中更難落實。

陸克分析，蕭茲在與中國交涉時面臨諸多「束縛」，因為德國內部對如何處理德中貿易關係仍存在許多分歧，且這樣的分歧不僅存在於聯合政府內部，也存在於不同產業之間。

紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）負責中國事務的資深顧問巴爾金（Noah Barkin）表示，他預計蕭茲會把主力放在「雙邊能夠加以合作的領域」，包含如何透過經濟轉型以應對氣候變遷帶來的挑戰，「但即使如此，仍不可能掩蓋雙邊分歧」。