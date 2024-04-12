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美日峰會關切台海等議題 陸駐美使館批「消極言行」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美日峰會關切台海、南海等議題，大陸駐美大使館發言人12日表示，對「美日領導人會晤涉華消極言行」表達強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。圖為中國駐美大使謝鋒。（取自中國駐美使館網站）
美日峰會關切台海、南海等議題，大陸駐美大使館發言人12日表示，對「美日領導人會晤涉華消極言行」表達強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。圖為中國駐美大使謝鋒。（取自中國駐美使館網站）

美國總統拜登10日在白宮與日本首相岸田文雄舉行會談並發表聯合聲明，除將加強美日軍事同盟，還重申台海和平穩定的重要性，並反對片面以武力和脅迫改變東海及南海現狀。繼中國大陸駐日大使館11日發聲反擊後，大陸駐美大使館發言人12日也回應表示，對「美日領導人會晤涉華消極言行」表達強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

大陸駐美大使館12日在官網以發言人名義發布「答記者問」，就美日峰會相關表述作出回應。陸駐美大使館發言人表示，美日抱持冷戰思維、搞小集團政治，在涉台、涉海、核武政策等議題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際關係基本準則。

就台海議題，該發言人重申稱，台灣問題是中國核心利益的核心，也是中美關係中最重要、最敏感的問題。台灣事務純屬中國內政，不容許任何外部干涉。我們（中方）敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，把拜登總統關於美國不支持「台獨」的承諾落實到行動上。

就東海、南海議題，該發言人稱，中國在東海和南海的活動完全符合國際法，無可非議。中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中方願繼續透過對話協商與相關當事人妥善處理涉海問題，共同維護南海和平穩定。

該發言人表示，美方應尊重區域國家為商談南海規則、維護南海和平穩定所做的努力，停止在南海製造事端、挑動對抗。

對於核武問題，該發言人指出，中國奉行「不先使用核武政策」，承諾不對無核武國家和無核武區使用核武器，始終將核武力量維持在國家安全需求的最低水平，不參加任何形式的軍備競賽。

該發言人進一步批評，美國擁有世界最大、最先進核武庫，卻頑固堅持首先使用核武政策，為別國量身訂做核威懾，投入巨資升級「三位一體」核武力量，在軍控領域大肆毀約退群，強化北約核子聯盟，擴大與盟國的先進軍事技術合作，國際社會有理由對此感到嚴重關切。

該發言人表示，我們敦促美日順應時代潮流，摒棄冷戰思維，停止干涉中國內政，停止搞針對中國的「小圈子」，停止破壞地區和平穩定大局。並強調，中方將堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。

南海 大使館 核武

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