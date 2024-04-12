馬習二會 學者：習近平藉此向內外展示對台政策

前總統馬英九日前與中共總書記習近平在北京再次會面。兩岸關係學者張五岳分析，習近平藉「馬習二會」對內宣示對台政策卓有成效、對國際重申兩岸關係不容外部干涉，同時顯示對台軟硬兩手政策。

國策研究院今天舉辦「台灣關係法45週年、馬英九訪中與美日菲峰會」座談會，國策院董事長田弘茂、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳等學者專家與會。

張五岳指出，北京需要重要平台用以宣示對台重要政策，以作為對中國大陸內部交代，對國際社會明確宣示，同時對台灣展現軟硬兩手政策，「北京評估藉由和馬英九舉行『馬習會』，方能讓北京最高領導人有機會表達兩岸關係和對台政策主張。」

張五岳指出，「馬習二會」對於習近平而言，對中國大陸內部有交代，展現「對台政策卓有成效，並弱化武統聲音」；也可向國際社會宣示，「兩岸關係是屬於兩岸中國人事務，不容外力介入跟干預」；更可藉此向台灣民眾表達對兩岸現況看法，也「具體展現中共對台政策軟硬兩手都抓的區隔對待政策」。

張五岳也分析，第一次「馬習會」於2015年在新加坡登場時，習近平當時自然在考量蔡英文可能在2016年勝選後的兩岸關係；這次的馬習二會，習近平的講話自然也不會不考量到賴清德即將在520上台之後的兩岸關係。

他說，在520之前北京不可能什麼都不講，什麼都不做，但「美中溝通管道暢通」、「美台關係暢通」、「馬習二會舉行」與「立法院呈現朝小野大的情形」等事件改變了整體結構，就算北京在520後選擇採取升高壓力的做法，但是風險一定是可控的、一定不會有意外。

針對馬習二會對兩岸關係的影響，張五岳認為「對兩岸的國際空間不會有任何影響、對兩岸談判協商不會有任何影響，對兩岸的執政者的政治互信也不會有任何影響」，但是可能會影響對兩岸之間各式各樣的交流。

對於未來兩岸旅遊的趨勢，他說，「如果台灣持續開放且台灣旅行社可以組團赴大陸旅遊，那今年陸客來台是可以預期的」。